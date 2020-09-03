【館長中槍】陳之漢住院7日後出院　警員到其住所及健身室駐守

台灣知名網紅「館長」陳之漢上周五（8月28日）凌晨，在新北林口的一間自家健身中心門前遭人連開3槍，右臂與右大腿各中1槍受傷。在住院7日後，館長今日（9月3日）下午低調出院返家。警方派出警員到其住所及各健身室分店駐守，以防再度發生意外。

據台媒報道，經過7日休養，館長今日凌晨再度開直播與粉絲談心，他表示有不少網民質疑他是因為賣海鮮而被槍擊，但「時間兜不起來，這個人（槍手）7月2號就進來觀察我，我什麼時候才開始賣海鮮？8月25號」。

館長隨後在Facebook發文，表示副總統賴清德特地寫卡片慰問。當日下午1時左右他低調出院。轄區警方擔心意外再度發生，或是引來其他風波，因此加派警力到館長住處及各健身室分店駐守。

據早前報道，館長上個月28日凌晨2時左右遭到劉姓狂粉近距離開槍，身上出現7處彈孔，當場血流如注，被緊急送往醫院搶救。館長當晚中槍後，他的員工也立刻在Facebook開直播，雖然館長不斷痛苦哀嚎，但仍對鏡頭表示如果自己不幸死亡，希望網友可以傳承他的精神，並好好照顧他的家人。兩日後，館長再次開直播說明被襲情形，指當晚疑犯劉姓男子第一槍就朝他頭部開槍，情況相當危急。

劉男事後攜手槍自首，供稱不滿陳在直播指控他性騷擾，令其遭網民人肉搜索才犯案。新北地檢署向法院聲請羈押劉男，地方法院裁定收押禁見。

劉男被以殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。（中央社）

（綜合報道）