【館長中槍】疑犯不滿被陳之漢直播中指控性騷擾　近距離連開3槍

台灣知名網紅「館長」陳之漢在周五（28日）凌晨，在新北林口的一間自家健身中心門前遭人連開三槍，右臂與右大腿各中一槍受傷，經送院搶救後目前情況穩定。 警方研判兇徒就是本月初起曾兩度涉嫌性騷擾陳之漢的健身中心會員劉某，可能是消費糾紛後「因愛成恨」，以及不滿因陳之漢而被網民「起底」。劉某在當夜藉酒壯膽後行兇，並在犯案後自行投案。 對於陳之漢被近距離槍擊，卻只是手腳位置中槍，被指大有警告意味，與黑道手法雷同，警方稱初步調查劉某沒有共犯，無幕後主使，已以殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。

綜合台媒報道，陳之漢中槍後倒臥血泊中不斷哀嚎，但仍不忘要在場員工為其用社交平台直播，並大方暢談「遺言」，「希望大家能夠傳承我的精神」，以及多加照顧其妻兒及父母。與此同時，由於在場員工提及「是不是之前騷擾的那個人」，警方憑此鎖定兇手就是8月初涉嫌性騷擾陳之漢的男子劉某。

據了解，陳之漢在8月15日直播中曾經抱怨，稱月初遇到劉某來到健身中心，一見面就稱「來健身房報名就是為了館長」，其後更毛手毛腳，「就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」，擾攘超過5分鐘。及至8月15日，劉某再來到健身中心，投訴沒有被安排教練，要求退費，甚至想對其他員工動粗。劉某最終被制止，並發下狠話「要告死你們」後離去。

圖輯｜台「館長」陳之漢遭轟三槍 男疑犯疑性騷擾不遂一文還原事件始末

警方查證後指，劉某不滿被陳之漢在直播中指控性騷擾，不但要求須在三天內道歉及威脅民事求償100萬元（新台幣．下同），甚至被連累他及家人網民「起底」，認為「被羞辱了」，心生不滿而藉酒壯膽開槍。對於槍枝來源，劉某起先不願交代，後來才供稱是「朋友借放在這裡，且借放很長一段時間了」。

陳之漢是台灣知名網紅，言行出位，其遭遇槍擊引發極大迴響，不但一眾台灣網民熱切表示關心，就連香港網民都大表震驚。對於劉某的行兇動機，有網民留言指可能原因不單純。一方面整件事的「前因」及「後果」都非常完整流暢，可能是劉某先刻意制造糾紛，以便其後能夠以槍擊來「報復」。更何況，劉某表面上借醉行兇，投案時酒精濃度達0.25mg/L，卻能開槍只擊中表面面積較細小的手腳位置。此外，有網民稱陳之漢在之前的直播中亦提過，劉某的舉止怪異，性騷擾前已經連續三天到健身中心勘查。

劉某被以殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。（中央社）

針對網民的推測，新北市警局刑警大隊長黃壬聰下午在會見傳媒時稱，初步依據監視器等線索調查，確認犯罪兇嫌為劉某一人，其從台北市內湖住處搭乘的士來到現場，並自前一天晚上約11時許就在車內等待，直到見到陳之漢出現才犯案。依據所有證據顯示，劉某一人犯案，初步排除有幕後主使，目前初步仍朝劉某與陳之漢之間的騷擾糾紛與口角衝突方向調查。

至於陳之漢的傷勢，其事後被送往林口長庚醫院搶救。院方中午表示，陳之漢的手術成功，生命跡像穩定。骨科外傷醫生周應照稱陳之漢的情況「審慎樂觀」，有多處外傷及骨折，當中以右大腿最為嚴重，但若傷口沒有感染，幾天後應會進入更穩定的情況。周應照又指，由於手術才剛完成，目前還沒辦法評估出院時間，若狀況許可，有機會一個多星期後就能出院，並希望能在3個月內恢復到生活作息正常，以及半年內恢復到部分的運動載重正常。

（綜合報道）