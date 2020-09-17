美確認國務次卿克拉奇將訪台　大陸宣布東海軍演

美國國務院當地時間16日發新聞稿指，主管經濟發展、能源與環境的國務次卿克拉奇（Keith Krach）將訪問台灣，參加台灣前總統李登輝的告別追思活動。 大陸則在16日公告，將在今天（17日）8時至18時將東海相關海域進行軍事演習。這至少是解放軍本月在東海、黃海進行的第七場軍演。

浙江海事局16日在官方網站發布航行警告：浙航警0685，東海，9月17日0800時至1800時在29-28.93N 122-09.22E、29-30.08N 122-13.23E、29-22.87N 122-11.82E、29-23.85N 122-15.58E及29-21.57N 122-14.18E五點連線間海域進行軍事演習。禁止駛入。

台《聯合新聞網》指，這至少是解放軍本月在東海、黃海進行的第七場軍演。

就解放軍近期軍事頻繁的行動，國台辦發言人馬曉光16日曾表示，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，解放軍的戰訓活動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。他稱，解放軍的行動是針對外部勢力干涉和台獨分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞；有人感受到威脅，只能說明他們企圖勾連外部勢力搞分裂。

此外，早前台媒指，克拉奇此行訪台為追悼李登輝，國務院民主、人權和勞工事務局助理國務卿戴斯綽（Robert Destro）和國防部印太事務前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）等人隨行；克拉奇訪台時間為一天半，商務部助理部長史得夫（Ian Steff）也是訪團成員，將隨克拉奇一同與台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和外交部長吳釗燮等人見面，為美台即將舉行的經濟商業對話進行事前溝通。

據稱，克拉奇此行並非赴台參加經濟商業對話，對話本就會舉行，目前美台持續溝通協調此事。