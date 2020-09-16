解放軍戰機近期頻繁繞台　國台辦：針對台海安全採取的必要行動

大陸軍機9月9日、9月10日、9月13日連續進入台灣西南空域，台國防部、台外交部緊急開記者會表示強烈反對。 對此，國台辦發言人馬曉光9月16日強調，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，解放軍的有關戰訓活動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

馬曉光強調，大陸軍機演訓是維護主權必要行動，有人感到威脅，只能說明其企圖勾結外部勢力搞分裂。（微博＠國台辦發佈）

馬曉光於9月16日指出，當前兩岸關係更趨複雜嚴峻，民進黨當局及「台獨」勢力是始作俑者，他們挾洋自重，甘當西方反華勢力打「台灣牌」、遏阻中國發展的棋子，不斷挑動兩岸對立對抗，大肆鼓譟並加緊推動一系列謀「獨」活動，嚴重破壞台海和平穩定。他們不斷進行挑釁，是威脅制造者、麻煩製造者。

馬曉光表示，「我們願意以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一的前景。解放軍的行動是針對外部勢力干涉和台獨分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

他說，有人感受到威脅，只能說明他們企圖勾連外部勢力搞分裂。台獨是絕路，台獨分子損害兩岸同胞和中華民族的根本利益，是兩岸同胞共同的敵人，只會給2300萬台灣民眾帶來深重的災難。台獨分子顛倒黑白、吿洋狀，並企圖以此綁架台灣社會，只能進一步暴露出他們邪惡的本質。

馬曉光重申，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。我們有決心、有能力挫敗一切台獨活動，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護兩岸同胞的共同利益」。