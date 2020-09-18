台調查局稱與美合破大陸黑客案　FBI指將持續與台合作打擊犯罪

台灣調查局於9月18日召開「台美攜手合作 力抗駭侵狂瀾」記者會。在記者會上，台灣調查局長呂文忠表示，台灣偵辦中油等公司遭網絡攻擊案，將掌握到的資料交給美方做後續調查，成功破獲「APT-41」黑客集團，其中主要涉案者都是中國大陸人士，具中共背景。他還說，台灣未來將持續與美方合作，並將相關案例，作為台灣跟其他國家在跨境犯罪上的合作典範。 美國聯邦調查局（FBI）駐台官員賈智賢（Nicholas Garcia）在記者會上表示，未來FBI將持續與台灣的調查局合作，共打網絡犯罪。

呂文忠感謝美國司法部和FBI全力追查，順利偵破這筆駭客案，將來台灣不只會跟美國合作，也可以將這些案例當作與其他國家在跨境犯罪上的合作典範。（中央社）

台灣調查局發佈新聞稿指出，2020年5月台灣重要能源公司遭到惡意勒索軟體攻擊，導致該公司營運受到嚴重衝擊，且黑客亦向該公司勒索贖金；台灣調查局成立專案小組迅速偵辦案件，經掌握後門程式、中繼站等相關資訊，研判駭侵來源應屬「Winnti Group」相關黑客組織，並提供位於美國加州的雲端主機等案關資料予美方司法部門，共同合作追緝該不法黑客組織。

台調查局表示，美國司法部檢察官於8月11日正式簽署起訴書，起訴5名疑為「APT-41」集團的中國大陸籍成員，及涉案的2名馬來西亞籍人士。

美國方面早前指，「APT-41」除開發多項特殊黑客工具及惡意程式外，更針對全球政府機關、通訊及科技業、學術研究機關、醫療機構及電玩產業等標的，發動惡意網路侵害攻擊及間諜活動。

台調查局說，該黑客組織疑利用中國大陸四川省「成都404」網絡安全科技公司作為合法掩護，暗地開展各項惡意攻擊行為，除非法入侵他人主機、竊取機敏資料及進行電信詐欺外，據查「APT-41」疑與大陸國安單位有密切關聯。

台灣法務部調查局18日舉行「台美攜手合作，力抗駭侵狂瀾」記者會，調查局長呂文忠（右）及美國聯邦調查局（FBI）駐台代表賈智賢（Nicholas Garcia）（左）出席說明。（中央社）

台調查局稱，感謝美國司法部及FBI就此案的密切連續與合作，共同打擊不法網絡黑客侵犯罪，為落實全球資通安全立下新里程碑。

台灣調查局長呂文忠在記者會致詞表示，這次台灣調查局跟FBI跨境合作，是一個非常成功、典型的案例，帶給台灣調查局很大的鼓舞跟信心。呂文忠感謝美國司法部和FBI全力追查，順利偵破這筆駭客案，將來台灣不只會跟美國合作，也可以將這些案例當作與其他國家在跨境犯罪上的合作典範。

FBI駐台官員賈智賢致詞強調，FBI已將打擊網路犯罪視為重要任務，惡意網路使用者鎖定重要設施及智慧產財為攻擊目標，已成全球威脅，FBI資通安全處及外勤處站全心投入打擊「APT-41」黑客成員及其同謀，「FBI要讓黑客及網路犯罪者付出代價，最好的方式就是統合能量，並持續向全球拓展合作關係」。

法務部調查局簡稱調查局，是台灣的犯罪偵查與情報機構，隸屬於法務部。其前身為1930年代成立的「中國國民黨中央執行委員會調查統計局」（中統），中統在1947年改編為中國國民黨黨員通訊局，此後又在1949年更名為內政部調查局，改隸屬於內政部，同年12月遷台。遷台後一度改名司法行政部調查局，但1980年又改回現名。