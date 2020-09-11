【美國大選】微軟：中俄伊朗黑客針對兩黨陣營加強網絡攻擊

微軟公司（Microsoft Corp.）9月10日表示，與俄羅斯、中國和伊朗有關聯的黑客試圖暗中監看和總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）相關的人士。

這項報告是在路透社報道之後公布的。報道透露，拜登的其中一間主要競選顧問公司接獲來自微軟的警告，指出這間公司成為疑似俄羅斯黑客的目標。

負責客戶安全的微軟副總裁伯特（Tom Burt）說，被指干預2016年美國大選的同一批俄羅斯網路間諜，過去一年企圖入侵共和黨和民主黨政治顧問的帳號，這些黑客鎖定的對象也包括倡議組織與智庫。

柏特也表示，「與美國總統競選活動以及和候選人關係密切的人士」已經成為中國駭客的目標，包括一名拜登陣營人士個人電郵地址成為目標，另外最少一名曾與特朗普政府有關的知名人士也是目標。

柏特指出，伊朗黑客試圖登入屬於特朗普政府官員以及共和黨總統競選陣營工作人員的帳號。微軟之前已公開表示，有人想盡辦法監視特朗普政府的活動。

微軟公布報告前，路透社報道指稱，黑客鎖定華盛頓的競選策略和公關公司SKDKnickerbocker，這間公司與拜登和其他知名民主黨人士有合作關係。柏特並未透露任何遭監看的政治顧問身分，微軟也拒絕評論SKDK是否遭針對。