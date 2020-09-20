剛發文哀悼小鬼黃鴻升　台知名藝人導遊「自由哥」浴室門口猝死

台灣藝人小鬼黃鴻升，上周三（16日）被發現在家中浴室門口猝逝，不少演藝圈名人和粉絲都發文哀悼。台灣旅遊界知名領隊、藝人團出遊時的指定導遊「自由哥」王柏翔（41歲），16日在Facebook發文悼念小鬼。 詎料，兩日後「自由哥」卻也倒臥自家浴室門口，警方破門而入時發現他已明顯死亡，檢警相驗後研判同樣是心血管疾病所致，由家屬辦理後事。

獨居台北北投家中的藝人小鬼，上周三（16日）被來訪的父親發現倒臥浴室前，上半身有穿衣服，下半身沒穿褲子，沒有明顯外傷。18日下午解剖結果出爐，初判為「心血管問題」，經理人透露，小鬼死因為「主動脈剝離引發血管堵塞」。

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知名導遊、YouTuber「自由哥」16日在Facebook發文哀悼小鬼，驚訝表示「2020 還有什麼不會發生的嗎」、「你如果跟我說大陸年底打台灣我都不敢說不可能發生了」，最後不忘補上一句「今天還是…鬼門關」。並標籤hashtag「#剛才車上廣播還放著他的歌」。

然而「自由哥」18日上午卻倒臥新北市五股區家中浴室門口，他報案求救，警方接連兩次上門，但他不僅未應門也未接電話，第三次前往時破門，卻發現「自由哥」已明顯死亡，上半身在浴室外，下半身在浴室內，沒有明顯外傷，手機還壓在腹部下方。

「自由哥」9月16日在Facebook悼念小鬼。（Facebook截圖）

據台媒報道，「自由哥」獨居在新北市五股，在旅遊界十分知名，尤其精通泰國行程，是電視節目座上客，還是藝人團出遊時的指定導遊，小鬼黃鴻升的好友KID、小優游振宜、夏和熙等藝人都曾在他帶領下出遊。

「自由哥」更成立個人Facebook專頁「愛分享旅遊玩家-金自由อิสระ」，分享各國的景點和餐飲。不過，他曾在Facebook上指自己連續工作超過17個小時，「早上8點就出門，忙到現在完全沒有休息過」。

「自由哥」猝逝後，台灣知名領隊「小胖」陳健欽表示，領隊其實是一個過度勞累的行業，幾乎人人身體都有狀況，根本是職業災害。領隊工作可不是一般人以為的「跟著客人一起玩」這麼簡單，最主要的工作是客人一旦發生事情，精神隨時緊繃，加上國外語言不通，須時時注意周遭狀況，有問題馬上出面。

「小胖」說，當領隊在外晚睡早起，曾經碰到客人跑出去喝酒碰到事情，或有客人凌晨3點多胃出血，緊急協助處理當地人醫護，直到早上還要出團，整夜未闔眼。尤其越紅的明星領隊，得幫公司帶更多團，每個人都「圓圓的」，但不是因為吃太好，而是因為吃太快，加上糖尿病、高血壓、膝蓋損傷等，甚至賠上性命，但為了工作無法去選擇。他呼籲同業，隨時要注意身體健康。

（綜合報道）