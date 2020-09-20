美次卿訪台｜台經濟部長王美花：討論經濟網絡等8議題　不包含BTA

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿克拉奇（Keith Krach）一行上周六（19日）下午1時半左右，搭乘專機自台北松山機場離開台灣，結束為期3日的訪問行程。台經濟部長王美花今日（20日）表示，雙方就「乾淨網絡」（Clean Network）等8大議題交換意見，已確立與美國國務院層級的對話機制，具體細節待進一步討論。 她同時表示，會談內容是國務院主導業務，而美國貿易代表署（USTR）主導的雙邊貿易協定（BTA）則非屬國務院事務，若有進展會再說明。

克拉奇一行19日下午1時半左右乘專機自台北松山機場離台。（台灣外交部）

克拉奇訪台結束，王美花召開記者會，說明參與美國代表團經濟會談情形。她說，此次交流並非正式對話，重點在分享台美彼此經濟議題政策作法，共同就經濟繁榮網絡、5G乾淨網絡、產業供應鏈重組，印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查、全球婦女經濟賦權共8大議題交換意見，「氣氛良好並有共識，會儘速展開正式對話」。

美組建「乾淨網絡」 王：台灣從4G就禁用華為

就5G乾淨網絡、產業供應鏈重組等議題，王美花表示，由於是首次交流，不少時間花在政策說明，例如首次向美國分享，自去年起因應中美貿易戰，已累計有200間台商回台，並有意在第三地重組供應鏈。會談過程中還分享台灣從4G開始就禁用華為設備，5G也是同樣方向。

王美花表示，會談內容是國務院主導業務，BTA並非國務院主導。 （中央社）

王美花表示，未來與國務院對話的日期、方式等細節，將持續與美方洽商；「此對話機制是確立的」，美方將由克拉奇作為主要召集人，台方層級則會再討論。

外界關心此次對話是否涉及BTA洽簽，王美花說，美國國務院官員此次來台，主要是感謝台灣在防疫上提供的協助，並感謝總統蔡英文作出的重大政策宣示，但會談是就戰略層面上來談經濟合作事項，BTA是不同機制。雙方持續進行、籌備經濟與商業對話工作，協調經濟對話形式，也利用這次機會分享台美經濟議題，為將來的正式對話做準備。

國民黨國際事務部主任李大中表示，王美花對5G等議題談了什麼沒具體回應，正式對話也無確定時間點與形式，再次坦承台美間的BTA是貿易代表署的權責，國務院是談戰略問題。這都顯示蔡政府大內宣過了頭，應檢討並更謙卑、務實的面對台灣社會與人民。

（中央社、自由時報）