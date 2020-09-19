美國務次卿克拉奇結束訪台　上午曾出席李登輝追思告別禮拜

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）1一行人今日（19日）下午1時30分許搭乘專機自松山機場離開台灣。克拉奇結束訪台行程之前，上午到新北市出席了台灣前總統李登輝追思告別禮拜。 台灣外交部表示，克拉奇訪問團與台灣政府高層及各界人士交流成果豐碩，將持續深化台美全球合作夥伴關係。

蔡英文18日晚間於官邸宴請克拉奇所率的代表團。（蔡英文Facebook）

據台媒報道，訪台期間，克拉奇一行人與台灣總統蔡英文、國家安全會議秘書長顧立雄、行政院長蘇貞昌、行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、政務委員鄧振中等政府高層會晤，就台美經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等交換意見。

蔡英文昨日（18日）晚間於官邸宴請克拉奇代表團時表示，誠摯歡迎訪團，傳遞美國政府支持民主台灣的立場。她還說，台美關係在近幾年有諸多實質進展，雙方的交往更加密切，期許台美之間能夠有更多面向的交流，為雙方進一步的合作，增進更多的信賴關係，也奠定更堅實的基礎。

克拉奇今日上午還出席了李登輝追思告別禮拜，他參與了全程活動但並未致辭。

李登輝追思告別禮拜結束後，克拉奇（中右）與日本前首相森喜朗（中左）相互致意。（中央社）

據此前報道，克拉奇是在17日下午率團飛抵台北松山機場，他是1979年以來，訪台層級最高的現任美國國務院官員。訪團成員還包括國務院民主、人權暨勞工事務局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Staff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie），以及前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）。

台灣外交部表示，柯拉克一行此次在台停留時間雖不到48小時，但充分與台灣的政府高層官員及各界人士就多項議題交換意見。外交部及相關部會將再就此次雙方的各項討論結果持續與美方合作，以強化台美緊密經濟連結，並推動深化立基於共享價值的全球合作夥伴關係。

（中央社）