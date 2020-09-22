抗議民進黨擴大進口美豬美牛　國民黨佔領台立院主席台

9月22日上午，國民黨立法院黨團通過佔領主席台來表達對民進黨擴大進口美豬、牛的不滿，此舉也導致的立法院施政報吿與質詢進入空轉。

國民黨立法院黨團總召林為洲指出，國民黨團要求政府道歉、農委會主委陳吉仲下台。他表示，民進黨過去在野時所反對擴大進口美國豬、牛，如今卻遭到自己打臉；國民黨立法院黨團能夠接受台灣要繼續往前，以及為了台美關係維持，而導致政策的出入，不過民進黨應先為曾經說出口的言詞道歉，要不然就是相關官員下台，不然由這些人再為自己過去反對的政策來辯護是「很惱人」、「令人困擾」的。

國民黨立法院黨團一早就佔領立法院議場內主席台，使得閣揆蘇貞昌無法上台報吿。（李貴敏辦公室提供）

雖然在野黨就反對美牛、豬擴大進口的立場一致，但國民黨杯葛議事依舊使欲質詢的在野黨立委無法質詢。對此，時代力量立委邱顯智就表示，自己為此質詢已做了充分準備，但國民黨突如其來佔領質詢台，他感到遺憾且生氣，台灣立法院發展走到今日，應該不需要用20、30年前的老套方式進行議事攻防，而不採取一個認真的質詢與政策辯論。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，國民黨已於先前的朝野協商就排好立法院院會議程，像是這周就會處理紓困3.0的項目報吿，下週就是處理總質詢與前瞻第三期預算案報吿，如果國民黨要癱瘓整個會期，那可見得國民黨自己也沒有定論，變來變去，像是今日的佔領也在民進黨立法院黨團的預料之外。

民進黨立委許智傑表示，希望國民黨不要再杯葛議事，畢竟這類報吿事關許多重大預算，像是紓困3.0，故也期盼國民黨能夠苦民所苦，一同支持產業振興。