國民黨啟動反美豬全民公投　民進黨：江啟臣為連任黨主席政治操作

國民黨為了反對含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬輸入台灣，將啟動全民公投連署，並於9月12日將開始全台宣傳，「向蔡英文說不」。 對此，民進黨發言人顏若芳周日（6日）回應，國民黨上次執政開放萊克多巴胺美牛，現在卻在國際標準與科學證據明確下，以反對豬肉含有同樣添加為由啟動公投，前後立場明顯矛盾。她批評，若僅是為了個人政治目的而操弄社會對立，「無怪乎外界將國民黨所謂的公投視為江啟臣拚連任的政治操作」。

民進黨發言人顏若芳表示，國民黨上次執政開放萊克多巴胺美牛，現在卻在國際標準與科學證據明確下，以反對豬肉含有同樣添加為由啟動公投，前後立場明顯矛盾。（陳卓邦攝）

顏若芳指出，最早開放含萊克多巴胺肉品進口的，就是2012年的國民黨政府，當時國際標準與科學上的證據還尚未完備，而如今就在國際標準與科學證據越來越明確，民進黨政府更負責任的參照國際食品法典委員會（CODEX）與日韓等先進國家的嚴格標準作為開放依據，確保台灣民眾的食安與健康。

她批評，國民黨如今卻在拿不出任何科學證據的狀況下，屏棄可以客觀檢驗的科學標準，把嚴肅的公投當成政治議題的發動機，這種為反對而反對的行為，更讓人不禁懷疑，國民黨不斷自我否定的立場，只是為了反對台美貿易正常化。

國民黨青年演出行動劇，諷刺執政的民進黨將萊克多巴胺放進台灣。 （陳卓邦攝）

顏若芳表示，江啟臣在從政前，還是一個研究國際政治的學者，不可不知道當前國際經貿局勢正快速變遷，而在這個關鍵時刻，台灣必須展現處理國際經貿問題的能力與決心，加速與國際的接軌，確保台灣在新一階段的國際經貿格局中扮演關鍵角色。她呼籲江啟臣，政治只是一時，國家發展的未來才是每一個從事政治者的目標，不要把主席連任的危機，變成國家發展的危機。

另外，對於江啟臣提出的「新兩岸論述」，顏若芳認為，國民黨在2020年提出的新論述，本質上毫無新意，沒有令台灣社會驚豔之處，不僅內容是舊酒，連瓶子都不願換新，宛如「舊瓶裝舊酒」，既不符合台灣主流民意，更突顯國民黨青壯派力求改革時的無力感，令人惋惜。江啟臣自詡為國民黨青壯世代，理應要擺脱舊包袱，展現大開大闔的氣魄，帶來新氣象，但如今卻走回頭路，毫無嶄新路線，也未回應年輕世代的聲音，令人遺憾。