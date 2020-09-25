台灣中科院昨晚試射兩枚導彈　料驗證天弓三增程型防空導彈

台灣中山科學研究院（台中科院）周四（24日）分別在屏東九鵬基地和台東縣成功鎮三仙台試射導彈。 據悉兩處地方發射的導彈，其中一處是「靶彈」，另一處則是「攔截彈」，現場消息指相信是要驗證「強弓專案」的天弓三增程型防空導彈。

據了解，漁業署此前已有發出射擊通報，指中科院分別在9月24日及25日的晚上7時40分至8時45分，在東南部海空域進行火砲試射，範圍包含綠島、蘭嶼及花蓮海空域，最大彈道高度「無限高」。在周四晚上7時40分，一枚導彈從成功鎮三仙台附近發射升空，與此同時屏東九鵬基地在4分鐘後亦有一枚導彈從地面垂直發射升空。

晚上7時40分，一枚導彈自三仙台附近發射升空。（中央社）

4分鐘後，屏東九鵬基地亦有一枚導彈從地面垂直發射升空。（自由時報）

《中央社》引述在一旁觀看的退休中科院人員透露，兩處地方發射的都是同一款導彈，研判中科院可能進行「強弓專案」的天弓三增程型防空導彈驗證。據介紹，「強弓專案」計劃將現役天弓三型防空導彈，射程高度從45公里增程到70公里，同時將導彈「緊緻化」以強化推力，希望能在50公里至150公里之間的高空有效攔截來襲導彈，被稱為是「台版薩德」。

不過，對於中科院實際上試射驗證何種導彈，現場工作人員都未有透露，僅稱是例行性導彈測試，希望民眾支持國防。中科院聯絡人回覆記者電話查詢時亦表示不透露及不評論相關資訊。

（綜合報道）