【視察台中軍營】蔡英文：軍事威脅已改變　本島優先部署防空導彈

台灣總統蔡英文周二（29日）視察台中成功嶺新訓營區，並在演講中表示台灣正面對「已經改變的軍事威脅」，要求國防部強化本島的防衞力量，優先部署防空導彈。

蔡英文視察台中成功嶺新訓營區。（廖士鋒攝）

蔡英文當天赴台中成功嶺營區，視察新兵175米實彈射擊，隨後又到營區餐廳與軍人同進午餐。蔡英文在致辭時表示，面對「已經改變的軍事威脅」，已要求國防部強化台灣本島的防衞力量，並優先部署防空導彈。同日上午，蔡英文先到台中清泉崗基地視察IDF經國號戰機的大本營，因為軍方所推動的高級教練機國造，將在不久的未來進行試飛。

蔡英文又提到，她已到花蓮檢驗「天弓三型飛彈」的部署進度，也到桃園八德視導「五三工兵群」，更在中山科學研究院創立50周年時視導系統製造中心，要求加速導彈產量，並交付中山科學研究院下一個50年的任務。

坦言「由民轉軍」有辛苦的磨合

蔡英文續指，她身為三軍統帥，期許優質的軍人成為社會發展的動能，經過精實訓練培養出擁有戰鬥力的士兵，也培養團隊合作、刻苦耐勞的人才，並在軍中學習到戰術專業。蔡英文認為，「由民轉軍」確實有辛苦的磨合，雖然很多人不習慣營區的約束跟限制，但這正是對人生的訓練及考驗。

蔡英文要求現場負責培訓的幹部達成3個任務。分別是務必持續精進訓練方式，以創新、跟上時代的教育，訓練新進軍兵；嚴格要求跟訓練的同時，務必妥善照顧官兵生活；將自己對軍隊的未來與希望投射在軍人身上，運用幹部的人生歷練啟發並協助翻轉人生。