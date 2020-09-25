國民黨籲陸委會應正確看待九二共識存在功能：無九二共識就無ECFA

大陸國台辦自9月23日起，開始釋出「九二共識問答」，梳理九二共識的由來、意涵等。台灣陸委會副主委邱垂正則在9月24日的記者會上，表示台灣人民向來反對「一中原則」的九二共識，不接受任何消滅中華民國主權的政治主張與框架，更不會在威脅與壓力下屈服。他稱，「九二共識已經翻過兩岸歷史的一頁」。

針對陸委會關於「九二共識已經翻過兩岸歷史的一頁」的說法，國民黨大陸事務部9月25日通過新聞稿表示遺憾。

國民黨大陸事務部呼籲台灣陸委會，面對台海局勢空前緊張，應正確看待九二共識存在的功能，務實對待維持台灣安全的所有選項。 圖為國民黨大陸事務部主任左正東。（陳卓邦／多維新聞）

國民黨大陸事務部表示，面對台海局勢空前緊張，呼籲台灣陸委會，正確看待九二共識存在的功能，務實對待維持台灣安全的所有選項。

國民黨大陸事務部指出，近來民進黨政府官員數次表示希望維持兩岸經濟合作架構協議（ECFA），但ECFA是在九二共識的基礎上，由兩岸海基、海協兩會簽署，沒有九二共識就不可能有ECFA協議。

國民黨大陸事務部質疑，如果「九二共識已經翻過兩岸歷史的一頁」，是否台陸委會也主張ECFA要翻過歷史一頁？

大陸國台辦23日起一連7天發布「九二共識問答」，解釋「九二共識」是如何達成，以及其意涵。（截圖）

國民黨大陸事務部也提醒陸委會，國民黨執政時期的九二共識，本於《中華民國憲法》，也曾經創造兩岸共存共榮的和平時代；歷史即使翻頁了，也不表示九二共識便不會繼續出現，而且更重要的是台海和平必須維持。

國民黨大陸事務部總結，從台陸委會避重就輕、否定兩岸交流成果的發言來看，台陸委會在乎的是鞏固民進黨政權，而非兩岸和平交流及其成果，如此態度令人遺憾。