國民黨副秘李彥秀：「九二共識」要建構在中華民國之上

國民黨副秘書長李彥秀8月18日於廣播節目​​中談及兩岸關係和九二共識。她說，國民黨將給予九二共識一個新的詮釋，「沒有中華民國《憲法》就沒有九二共識，九二共識要建構在中華民國之上」。

李彥秀在8月18日接受廣播專訪時談及韓國瑜遭罷免案。她說：「當初不管是前高雄市長韓國瑜或國民黨都評估6月6日的罷免投票不會過」。她稱，國民黨在高雄遭逢罷韓與補選的雙重挫敗，黨中央在召開檢討會議時，她就直言當初在評估時都認為罷韓不會過，加上韓國瑜沒有提罷免無效之訴，導致即便有適當的補選人選，也來不及遷戶口。

李彥秀進一步指出，國民黨的問題在於高雄、屏東、台南等艱困選區有嚴重人才斷層問題，韓國瑜前年能夠選上，有時空背景的原因，除了韓自己的因素使然外，還有民進黨處理民生經濟議題不當的原因。

談及國民黨兩岸論述、國民黨究竟要不要吿別九二共識的問題，李彥秀表示，九二共識一定會存在，但之前被民進黨扭曲導致求同存異的部分消失，因此要給予一個新的詮釋，就是「沒有中華民國《憲法》就沒有九二共識，九二共識要建構在中華民國之上」。

她更表示，國民黨會訂出黨公職赴大陸交流準則規範，不能拿黨的身分到大陸做生意。她稱，國民黨的政治光譜很大，會用更多的議題與理念來綁住黨員，國民黨堅持「反共不反中」，反對「一國兩制」，並強調九二共識存在，但已經被民進黨扭曲，原本「求同存異」中的「存異」已經不見了，國民黨會給九二共識一個新的詮釋，唯有在中華民國《憲法》之下才會存在。

李彥秀更說，台灣民眾接受或不接受九二共識的情況差不多，國民黨現在要強調「各表」，但目前執政的是民進黨，重點在於民進黨要如何處理兩岸關係。