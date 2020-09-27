【新冠肺炎】蔡英文頒授防疫獎章　16分鐘防疫紀錄片首映

台灣中央流行疫情指揮中心今日（27日）在台北圓山大飯店舉行「武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮」，由總統蔡英文和行政院長蘇貞昌聯合頒發15694面獎章給防疫有功的個人與公司團體，象徵台灣防疫的大成功。

本次授獎大會，出席的受獎者有44位，涵蓋防疫醫療團隊以及「防疫國家隊」等個人與公司，除了指揮中心專家諮詢會召集人張上淳、醫護志工、的士司機、郵政人員等個人外，公司與團體包含林口長庚醫院、台大醫院、中華電信、Google公司、台灣區不織布工業同業公會等。

此前，中國大陸在9月8日的抗疫表彰大會上，頒授「共和國勛章」和「國家榮譽稱號」予鍾南山等4位防疫專家，以及1499位「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」和500個「全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體」，台灣則在19日後的今天頒發萬餘面防疫獎章，兩岸步調相近。據悉，每面防疫獎章上都鐫刻了受獎者的姓名或公司行號團體名稱，相當獨一無二。

頒獎典禮同時首映行政院製作的16分鐘的「武漢肺炎防疫紀錄片」，疫情指揮中心新聞稿指出，從中可以感受到台灣人民優質的公民素養，以及齊心抗疫、守護這塊土地的決心。指揮中心又指，台灣這次以傲人的防疫成績，贏得國際社會的肯定，除塑造台灣品牌，也彰顯民主國家因應重大社會危機時，更能以透明的資訊和民主的決策過程，找出最能適切回應社會需求的防疫作為，展現台灣人民的韌性與生命力。

蔡英文致詞時，稱讚行政院長蘇貞昌的行政領導，指出「我曾經做過蘇院長的手下」、當時感覺「他的要求，有時候我會覺得說，這個老闆怎麼那麼兇」，「但是這個兇是有道理的」，防疫期間充分感受到一個跟大家可以每日相處、但是帶着很認真心情跟嚴肅態度，成就一個非常有效的團隊，她對蘇貞昌表示感謝。