江啟臣追問美台是否復交　吳釗燮未正面回應僅稱「會持續深化」

台外交部長吳釗燮日前接受外媒專訪時提到，「台灣目前不尋求與美國建立全面性的外交關係」，引起台灣輿論的討論。吳釗燮今天（28日）列席台立法院外交及國防委員會，並於接受媒體聯訪時表示，現階段外交部努力的方向就是希望讓台美關係更好，不管在外交、經濟、安全層面都是努力方向，有人有不同意見，他尊重。

身兼立法委員的國民黨主席江啟臣質詢時，詢問吳釗燮任內外交與對美外交目標。吳回應，外交部會努力加深擴展所有國家關係，也會持續深化與美國關係，包含安全、經貿、政治等各層面。

身兼立法委員的國民黨主席江啟臣質詢台外交部長吳釗燮，問及美國出兵的條件如何。吳答稱，台灣跟美國重要關係基礎就是《與台灣關係法》，內容清楚指出，美國會來協助台灣自我防衛，提供台灣適當的防衛武器，這就是努力方向。 （中央社）

江啟臣追問對美外交目標包不包含台美復交、是否把中華民國與美國復交成施政目標？吳釗燮答稱，到目前為止，大家能感受台美關係進展，都是因為外交部與國人一步一腳印努力成果，會在所有可能層面，與美國深化。

江啟臣繼續問，所有美國官方文件中，有沒有提到台海發生戰事，美國一定會出兵，或是什麼條件下會出兵？吳答稱，台灣跟美國重要關係基礎就是《與台灣關係法》，內容清楚指出，美國會來協助台灣自我防衛，提供台灣適當的防衛武器，這就是努力方向。他隨後強調，長期跟美方往來，對於美方是否協助台灣，台灣必須非常清楚，這話應該由美方來說，台灣不能替美方來說，但是台灣自己態度要非常堅定，就是「自助而後人助」 ，必須要展現自我防衛的決心，當台灣一但受到威脅後，外在力量協助台灣才有可能產生。