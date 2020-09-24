台外長吳釗燮：不尋求與美建立全面外交關係　不覺得自己被利用

台外交部長吳釗燮9月20日通過視訊接受美國全國公共電台（NPR）專訪。吳釗燮在受訪時表示，台美關係近來大有進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前「不尋求建立全面外交關係」。他亦否認台灣是美國政府與北京對抗的棋子：「我們不覺得自己被利用」。

吳釗燮表示，台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，但台美之間有很大的空間可以探索如何強化雙邊關係。台灣一直希望能和美國進一步加強經濟、貿易、政治，甚至安全關係。吳釗燮指，這些方面已有長足進展。對於日前美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，他形容「極為重大」（monumental）。

台外交部長吳釗燮（右）與美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）碰肘致意。（中央社）

吳釗燮還表示，解放軍飛機越過海峽中線，「格外令人不安」。他指出，台海中線的存在是為維護台灣海峽的和平與穩定，中國大陸卻違反這一現狀。

吳釗燮表示，台灣採取包括歡迎美國高階官員訪台等行動，深化與美國關係，是正確的選擇。他說，中國大陸日益具有威脅性，也似乎比以往更有實力。他稱，由於中國國內問題重重，對台採取軍事行動的風險可能增加，「台灣可能會變成中國政府的替罪羔羊，因此，台灣一直保持警覺」。

他指，台灣期盼美國能持續對台軍售。但若與中國大陸發生衝突，台灣不會依靠美國干預。台灣防禦是台灣自己的風險與責任，台灣會努力為未來局勢做好準備。

他否認台灣是美國政府與北京對抗的棋子：「我們不覺得自己被利用」。

談到香港強推港區國安法，吳釗燮擔憂台灣可能成為下一個目標。他表示，台灣是爭取自由、民主與民主生活方式的前線，有責任確保民主得以成功。他呼籲國際社會對台灣表達更多支持，以確保民主能在台灣獲得成功。

對於吳釗燮「不尋求建立全面外交關係」的言論，台外交部發言人歐江安9月24日表示，吳釗燮接受訪問的時候，是強調台美之間取得重要進展，台灣持續跟美國強化雙方不論是經貿、政治、安全方面的關係，台灣會專注深化跟美國建構「友好實質夥伴關係」，不論是經貿層面、安全層面、政治層面，政治層面包括自由、民主、宗教、人權等共享價值，「台美關係史上最佳」，從1979年以來，最近有兩位重要訪賓，有最高層級內閣閣員訪台，部長級的當然就是美衛生部長阿扎（Alex Azar II），還有1979年來國務院來台最高層級，當然就是次卿克拉奇，一位是閣員、部長級，一位是次卿、次長級，美國政府高層要員訪台，當然彰顯台美關係密切友好，相關訪問具有歷史意義，台灣會持續跟美方強化各領域的友好實質夥伴關係。

歐江安又稱解釋，吳釗燮也譴責共機挑釁台灣，跨越台海中線，破壞台海和平，呼籲國際社會要有更多支持台灣的聲音，中國大陸外交部宣稱「台海中線不存在」，台灣外交部要鄭重表示台海中線不僅存在且行之多年，這條中線是維持兩岸和平，避免軍事衝突的中界線，多年來也是維持和平跟穩定的界線，也是在維持現狀，中國大陸的說法昧於事實。