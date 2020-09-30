台漢為爭產殺妻剁屍二審逆轉判免死　法官：智力較低且患抑鬱症

台灣桃園市69歲男子陳登科，2018年5月因離婚財產分配問題，將妻子殺死並剁屍7塊，分裝在雪櫃和膠袋中。法院一審判死刑。 案經上訴，台灣高等法院今日（30日）二審宣判，法官考量陳男智力在中下水平且罹患抑鬱症，加上年近70歲、坦承犯行等因素，逆轉改判無期徒刑。

據台媒報道，被告陳男與死亡的妻子簡美珠（歿年69歲）1987年結婚、2016年離婚，又在2017年8月間登記復婚。兩人育有1子1女都已成年，事發3天前兩人再度商定離婚。

商定離婚3天後台老翁殺妻肢解，女兒屋內尋母發現藏屍塊塑膠袋。（中央社）

女兒發現詭異袋子 打開竟是媽媽頭顱

根據一審法院調查，陳男認為離婚時簡女答應要給他一半財產，卻始終未履行，而心生不滿。案發於2018年5月25日上午10點多，陳男因離婚財產分配一事與簡女爭吵，他最後氣的到廚房拿菜刀揮砍簡女頭部，簡女倒地後陳男再以手摀住口鼻致死。陳男遂將屍體拖進浴室，以菜刀、鐵鎚，將屍體切割成7塊，裝入塑膠袋或收納箱並灑石灰防止屍臭四散，內臟則裝袋放進雪櫃。

2人的女兒察覺有異，隔天前往陳男住處找媽媽時，發現裝有異物的詭異袋子。女兒懷疑媽媽遇害，趕緊提著袋子前往派出所報案，當著警員的面打開袋子一看，竟是媽媽的頭顱，女兒當場嚇傻，全案因此爆發，震驚社會。但陳男應訊時卻做出奇怪的供述，不斷說妻子是被「木頭阿姨」殺害分屍。檢方依照「家暴殺人」罪嫌，對陳男提起公訴。

二審法官考量陳男智力在中下水平且罹患抑鬱症，加上年近70歲、坦承犯行等因素，逆轉改判無期徒刑。（ETtoday）

陳男指「木頭阿姨」犯案 兒女：從未聽過

一審法院審理時，法官對陳男所稱的「木頭阿姨」存疑，但依據精神鑑定結果，認定陳男於犯案時具有完整的行為能力，不適用減刑，重判陳男死刑。

案經上訴，高等法院二審時陳男還是主張「木頭阿姨」犯案，並非自己所為。高院也傳喚2人的女兒、兒子分別出庭，其中女兒為陳男求情，認為陳男心地善良，會逗弄外孫，雖然父母離婚後經常爭吵，但雙方從未動手；但兒子則希望司法判處父親最嚴厲之刑。子女均作證從未聽過「木頭阿姨」，且根據陳男的就診資料顯示，並沒有幻聽、幻覺或言語混亂的紀錄。

二審法官認為，過去陳男並無刑事案件等不良紀錄，子女也表示未曾見父親對母親施暴，因此考量智力水平在中下程度，罹患持續性憂鬱症，再加上年紀已近70歲，檢察官偵訊、法官羈押期間，陳嫌也坦承自己的犯行，認為無期徒刑可使終身與外界隔絕，也足以防禦對社會所產生的潛在危險，因此死刑並非是唯一的處罰方式，改判無期徒刑。

（綜合報道）