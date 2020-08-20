台漢37刀弒母斬首掟落樓　囚終身改判無罪　法院：吸毒無辨識能力

2018年10月，台灣桃園發生一宗人倫慘劇，時年34歲的男子梁崇銘持利刃連斬37刀將74歲老母殺死，並將其頭顱斬下，再從12樓家中拋到地面，梁崇銘其後被捕。案件去年9月在桃園地方法院宣判，梁男被判無期徒刑，褫奪公權終身。 不過，該案之後又經台灣高等法院二審，今日（20日）逆轉性改判無罪，理由是高院送鑑定認定，梁男犯案時「因吸毒、藥癮作用造成急性發作而殺母，當時無辨識能力」。

據此前報道，梁姓男子的父親已過世，他和母親同住，2018年10月17日晚間，梁家傳出母子激烈吵架聲，隨後聽到慘叫聲，沒多久有「東西」從屋裡丟出來掉到一樓，在社區樓下活動的住戶上前仔細看，赫見是人頭，嚇得趕緊要保安報警。

警方接報趕到現場，當時梁男情緒激動、拒絕開門，消防人員破門後，警方使用大量辣椒水才將他制伏，梁男當時還不斷喊著「砍死她」，警方也在住處房內找到死者軀體，除被斷頭外，身上還有多處刀傷，警方也找到開山刀凶器，檢方相驗，確認梁母被砍了37刀，且刀刀見骨，顯見下手凶殘。檢方偵辦時，確認梁無思覺失調（即精神分裂）病史，對為何弒母供稱「全忘了」，後來承認「不知道為了什麼事殺母親」。

梁崇銘（右）一審被判無期。（中央社）

2019年2月，桃園地檢署年認定他殺害直系親屬據明確，將他起訴，認為他泯滅人性，向法院求處最嚴重之刑。

桃園地方法院表示，依據醫院精神鑑定結果，足認梁崇銘當日因安非他命中毒及安非他命精神病而有精神障礙，被告在行為時亦有受精神障礙影響，致辨識其行為違法及依其辨識而行為之能力均顯著減低，並參考死者女兒（梁崇銘姐姐）表示希望不要判處死刑的意見，因此減輕其刑。2019年9月，桃園地方法院一審宣判，判處梁男無期徒刑，褫奪公權終身。

案件今日（20日）在高等法院二審宣判改判無罪。合議庭審判長陳筱珮表示，梁崇銘沒有監護必要，至於是否有其他誘因等，將主動通知並責付給桃園市政府衛生局，對梁進行必要處理。宣判後樑被送往候保室等候責付（交付於得為其輔佐之人或該管區域內其他適當的人，而停止或免除羈押行為），不必交保。

（綜合報道）