前北約秘書長籲歐盟強化對台關係反制北京　包括重啟雙邊投資協定

兩岸關係緊張之際，前北約（NATO）秘書長拉斯穆森周四（1日）於歐盟高峰會前夕表示，中國大陸頻頻向外展示攻擊性，歐盟國家應強化對台灣的關係以作反制，包括重啟與台灣的雙邊投資協定（BIA）。 拉斯穆森又強調，現時是歐洲與台灣等印太民主地區在透明、法治等價值基礎上合作的時機。

曾任丹麥首相的拉斯穆森在德國「時代周報」（Die Zeit）網站撰文，指從中國大陸威脅捷克參院議長訪台將付出深重代價、拘捕香港民主派人士黃之鋒等行為來看，北京當局並不在乎外界批評，毫不掩飾對全球的野心。因此，歐盟國家現在只剩下兩種選擇，要麼接受大陸掏空香港法治和霸凌台灣，否則就是與台灣展開建設性合作。

捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）早前訪台，北京指其將付出沉重代價。（美聯社）

拉斯穆森又認為，歐盟的「一個中國」模式並不排除公開支持民主台灣，倘真想在地緣政治扮演一定角色，歐盟對台關係就不可如過去一樣地被動和低調。

拉斯穆森建議，歐盟可用3種模式挺台，首先是重啟BIA，歐盟原以為能與大陸先簽該協定，但目前談判因北京當局拒絕承諾改革而停滯；其次是支持台灣以觀察員身分出席即將舉行的世界衛生組織（WHO）大會；最後是與台灣等印太地區民主地區組織非正式集團。