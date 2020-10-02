解放軍軍機連續兩日繞台　台媒：10月將繼續試射「無限高」導彈

兩岸關係近來持續緊張，解放軍戰機頻繁出現在台灣附近並開展演練。台媒最新消息指，解放軍軍機10月連續兩日進入台灣西南空域。

解放軍的運8反潛機是在台灣西南海空域演訓的戰機之一。 （台灣國防部）

據台灣《自由時報》10月2日報道，2日上午8時，運-8反潛機據悉再次現身台灣西南空域。報道指，台灣資深軍事迷許先生披露，2日上午，解放軍軍機再度進入台灣西南空域，高度2000米，台灣空軍廣播驅離，依照高度研判應為運-8反潛機；根據綜合資訊顯示，空域外另有一解放軍空警500進行巡邏。

台灣國防部早前在10月1日發布即時軍事動態簡報，稱當天解放軍1架運-8反潛機進入台灣西南空域。通報稱，台空軍對此派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、使用廣播驅離，並出動地導部隊進行追蹤。

此外，《自由時報》另一篇報道還透露，台灣中科院將於10月14日和15日兩天的清晨，在屏東九鵬基地進行飛彈火炮試射，最大彈道高度為「無限高」，射擊危險區域自九鵬基地往外海擴伸，並從蘭嶼、綠島外海往北延伸，直到宜蘭蘇澳外海，型狀呈現一個左右相反的「L」型，南北距離長達300公里左右。

台灣中科院在9月24日和25日分別在屏東九鵬基地和台東成功鎮進行飛彈試射，彈道高度也為「無限高」。

而對於解放軍近期頻繁的台海訓練，大陸國防部新聞發言人任國強曾在9月18日表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非在9月24日的例行記者會上也提到，台灣是中國不可分割的一部分。解放軍在台海地區組織實兵演練，展現的是捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。