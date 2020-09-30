解放軍兩架軍機繞台演練　台媒：一度距離高雄僅約80公里

兩岸關係持續緊張，台媒消息指，9月29日上午，解放軍2架運-8反潛機再度現身台西南空域，一度「距離高雄僅約80公里」。

2020年9月29日，解放軍運8反潛機進入台西南空域的畫面。（台國防部）

據台灣《中時新聞》29日報道，台空軍表示，解放軍兩架次運-8反潛機進入台灣西南空域，台空軍一度進行空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時「廣播驅離」，以及防空導彈追監。

消息稱，29日晚21時許，台國防部在官網「即時軍事動態」專區發佈共機動態相關信息。根據台國防部公布的動態路線、示意圖與照片，解放軍有兩架次的運-8反潛機進入台西南「防空識別區」。

值得注意的是，就在29日晚間早些時候，台灣「壹電視」曾發佈題為「最近距離PK！共機距台80公里 Vs. 美機抵近中國88公里」的報道。

報道稱，這似乎是要回應在9月26日美軍EP-3E電子偵察機抵近大陸廣東沿岸的舉動。

長期關注美軍活動的中國「南海戰略態勢感知」計劃平台26日在社交平台Twitter發佈消息稱，「美國海軍9月26日派出包括EP-3E及P-8A偵察機到南海上空偵察，其中，EP-3E偵察機最近距離中國廣東沿海僅有47.81海里（約合88.5公里）。」

台灣《自由時報》對此則表示，美軍的抵近行動明顯是向大陸軍隊施壓。也有分析多認為，美軍的偵察行動實際上是在關注大陸軍隊的動向，特別是針對台海的動向。