台灣擬10月中旬再度舉行試射　專家稱或是雄風二E增程型巡航導彈

台灣漁業署日前公布最新的射擊通報，中科院預計在10月14日及15日，再度在台灣東部外海試射高度為「無限高」的導彈，射程範圍遠達宜蘭外海超過300公里。 有軍事專家研判，可能是雄風系列反艦導彈，又或者地對地的雄風二E增程型巡航導彈。

繼9月下旬成功在花東外海試射飛彈後，台灣中科院10月中旬預計再次試射，在大陸軍機艦不斷繞台之際，格外受到矚目。圖為雄風三型超音速反艦導彈。（台灣中科院供圖）

綜合台灣《聯合報》、中央社等媒體報道，繼9月24及25日中科院在台東成功及屏東九鵬試射導彈後，預計在10月14日及15日的清晨早上5時至7時，進行火炮試射，涵蓋海域從屏東九鵬基地、恒春、台東、綠島、蘭嶼、花蓮至宜蘭外海，遠達宜蘭外海超過300公里，管制高度為「無限高」。收到通報單位包括台軍、警政、海巡、漁業、航空及氣象局等。

報道引述軍事專家指出，按射擊通報試射範圍及軌迹，認為是雄風系列反艦導彈可能性較高，但不排除為中科院正積極研發的雄二E增程型巡航導彈，因為必須足夠射程距離，才能完整得到相關參數。屆時導彈從屏東九鵬基地發射出去後，會先往東穿越蘭嶼外海，繼而轉彎往北宜蘭方向再來回飛行。

報道稱，目前極少曝光的雄二E增程型巡航導彈是台軍反制最外層武器，其量產計劃即將於今年完成，同時將現行600公里射程，提升至1000公里以上。因此中科院在量產前進行試射，希望能獲得更多參數。不過，台軍及中科院均對導彈試射三緘其口，只是籲請台灣民眾支持國防。

（綜合報道）