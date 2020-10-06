台灣今年「雙十」慶典　主題定調「民主自信」

台灣將於10月10日舉行「雙十慶典」，籌備委員會於10月5日在台灣立法院召開記者會，介紹慶典的系列活動。籌備委員會主委、台立法院院長游錫堃表示，2020年雙十慶典以「2020民主台灣，自信前行」為主題。

2020年的雙十慶典一共搬出了「國慶晚會、國慶大會與國慶焰火」三項，其中「國慶晚會」於10月9日舉辦，地點則是基隆港西四碼頭舉辦；10月10日「國慶大會」則是在台灣總統府前廣場舉辦；10月10日晚間的「國慶焰火」則移師到台南市舉行。

由於近日美國總統特朗普（Donald Trump）傳出新冠肺炎確診，游錫堃表示，希望他能恢復健康，並繼續帶領全球和中國大陸對抗。（譚英瑛／多維新聞）

除了游錫堃外、另外兩活動的主辦城市首長，基隆市長林右昌、基隆市副市長林永發、台南市副市長許育典也一同出席記者會。

根據國慶籌備委員會所提供的數據，本次大會將由「防疫有功代表」與台北醫學大學合唱團共同領唱中華民國國歌；同時，台軍黑鷹直升機、支努干運輸直升機亦將吊掛巨型中華民國旗飛越觀禮台。

今年「國慶」主視覺設計以「聲音」的「聲波」線條為設計內核，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。（Facebook@中華民國贊國慶）

至於大會表演部分，將以「時代、祝福、新能量」為主題，節目一共有「源聲傳藝、山海立國、極限巔峰、多元匯藝、民主贊祥」5個主題段落，活動最後並將以台空軍F16-V戰機與雷虎小組組成大雁隊形，先後通過觀禮台上方，為大會畫上句點。