台灣前陸軍司令稱台軍「戰力零」　陸委會批離譜失格言行

台灣前陸軍總司令陳廷寵日前出席「陸軍官校在台覆校70周年慶祝大會」，致詞高喊「我是中國人，是驕傲的象徵」，受訪時更貶台軍戰力幾乎是「零」。 台灣陸委會其後發聲明批評相關言論為「離譜失格言行」，表示高度遺憾。

台軍漢光演習「三軍聯合反登陸作戰」。（美聯社）

陳廷寵出席「陸軍官校在台覆校70周年慶祝大會」時受訪稱，以前台灣役男役期2年至3年，部隊可以完整訓練，才能發揮堅強戰力，但很悲哀地在陳水扁時代縮短，至今只剩四個月，「我不曉得我們今天的戰力是甚麼？」恐怕是「零」。相關說法引起台灣社會普遍不滿，台灣行政院長蘇貞昌日前更批評陳廷寵，「用不著減自己志氣長他人威風」，並認為現在台灣2,300萬人都是同舟一命，就像對抗疫情，如果有任何外敵入侵，應該傾全力，平常也應該團結一心。

陸委會回應指，陳廷寵日前於公開場合對兩岸關係極為不當的發言，已傷害台灣人民情感，並引發台灣社會普遍反感。

由於陳廷寵為華東台商子女學校的創辦人之一，有媒體報道，台灣教育部每年提供華東台商子女學校約6000萬元（新台幣．下同）的補助，引發台灣社會質疑。陸委會說明，台商學校在陸經營不易，台灣政府基於保障台商學生受教權益的政策考量，以經費補助台商學校學生，與陳廷寵個人的不當言行並無直接關連。陸委會也說，未來仍將會同台灣教育部，落實對於台商學校的協助與輔導，確保台商學校能夠健康永續經營，讓在陸台商子弟都有機會接受台灣的教育。

台灣總統蔡英文日前在澎湖視導空軍「天駒部隊」，並在回應近日解放軍頻頻繞台時，強調對空軍有信心，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。（中央社）

據了解，台灣兵制與役期變革歷程，在李登輝執政時期從原有的兩年以上，減為一年十個月，陳水扁時代再減為一年，馬英九執政時，實施「軍事訓練役」制度，明定1994年後出生的役男，只需服四個月的軍事訓練役，而一年期義務役男已全數於2018年12月退伍。

另外，台灣立法院預算中心近日也點出，台灣後備軍人召訓頻次不如以色列、新加坡等國家，且軍事訓練役後備軍人受召涵蓋率偏低等問題，台灣社會並對「恢復徵兵制」、「女性服兵役」出現討論。但台灣國防部表示，目前募、徵並行兵役制度迄今執行順遂，戰力有效獲得提升，有信心、能力達成保家衛國使命，將繼續蒐集各界意見，以供政策參考。

據先前媒體披露的訊息，台灣國防部目前的後備改革方案，初步規劃，後備教育召集原本為兩年一訓，一次5天至7天，2021年擬變更為一年一訓，一次14天，還會加強專長訓練、打靶訓練、體能戰技練習跟步兵行軍訓練等等。

（綜合報道）