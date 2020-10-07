台防長：陸軍機今年繞台二百多架次　台機三千架次升空　耗255億

台灣國防部長嚴德發今日（7日）表示，今年到目前為止，解放軍軍機217架次進入台灣西南空域，台軍機出動2972架次監偵攔截，耗費成本約新台幣255億元（約合69億港元）。 他還透露，因應總統蔡英文提出的後備3項改革，國防部將成立「防衛動員署」，動員後備戰力。未來每年教召（召集後備軍人接受訓練，複習以前服役所學之事）將增至26萬人。

嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。他表示，空軍在人員維持費及作業維持費上都有增加，今年截至目前為止，空軍出動2972架次戰機監偵攔截侵擾台灣周遭的解放軍軍機，耗費成本約新台幣255億元，現階段都能夠支應，且明年軍費也會增加空軍作業維持費。

台國防部長嚴德發。（資料圖片）

蔡英文日前宣示推動後備3項改革，包括建立常後制度、後備動員合一及跨部會制度，讓後備成為常備部隊最重要後盾，也要讓這面盾愈來愈堅強。嚴德發表示，將成立專責的防衛動員署，為行政院3級機構；將18縣市後備指揮部合併至戰區編管；現有7後備旅增加為12個；使用與常備部隊同樣裝備。

嚴德發說，裝備部分，將使用與常備部隊一致的裝備；訓練部分，更改為1年1訓、1次14天，教召人數從12萬人增加至26萬人，訓練機構都在建置規劃中，並依序推動。

據資料，教召全名是教育召集。台軍的義務役或志願役，退伍後都成為後備軍人，8年內可能收到0至4次的教育召集，將後備軍人再次編成部隊，稍加訓練，複習以前服役所學之事；未來若起戰事，必要時，這些教召編成的後備部隊會被動員上戰場執行任務。

（綜合報道）