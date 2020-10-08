歐洲議會指歐企在華面臨各種歧視　籲速與台啟動投資協定

歐洲議會當地時間10月7日通過「共同商業政策年度執行報吿」決議案，其中再次呼籲歐盟迅速與台灣啟動投資談判，並邀請歐盟執委員開始範疇界定（scoping exercise）作業。 對此，台灣外交部表示，這是歐洲議會本屆會期首度通過決議案，表達對台歐盟雙邊投資協定（BIA）的支持，該決議案並送請歐盟執委會參考，對於歐洲議會以具體行動，支持台灣歐盟進一步深化經貿關係，台灣外交部表示「高度歡迎與肯定」。

台灣外交部指出，該決議文針對歐盟貿易政策重點、國際情勢、歐盟對美貿易關係及對中貿易關係等表示議會立場，同時指出，隨着美國退出多邊體系與中國崛起對外漸趨強勢，再加上新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，歐盟極需降低自身產業的脆弱性，確保供應鏈穩定，以強化自身的「開放性戰略自主」。

「共同商業政策年度執行報吿」決議案，其中有關台灣的條文，列於「正在進行的自由貿易協定談判（Ongoing FTA negotiations）」段落，決議文表示，再次呼籲與台灣迅速開始投資談判，及邀請歐盟執委員進行範疇界定作業。

國際局勢改變，歐洲對中國態度漸趨自信、強硬。圖為歐盟委員會主席馮德萊恩。（REUTERS）

決議案針對中國部分指出，中國是歐盟第二大貿易伙伴，但由於政府主導與國家補貼是中國經濟的普遍本質，以利國有企業在市場中獨佔利益，導致歐盟企業進入中國市場存在許多障礙，「譴責歐盟企業在中國面臨的各種歧視性措施」，並認為一個更公平的中國公司和歐盟公司的競爭關係，能帶來更多的機會和更好的創新，要求歐盟執委員須持續不斷查驗存在的歧視行為，並與中國當局合作以消除相關行為與障礙。

決議文要求歐盟執委員定期查驗歐洲產品的市場準入情況，並指出，根據「知識產權」（IPR）的最新報吿，超過80%被查獲的假冒、盜版商品來自中國，且在2018年、2019年兩年均如此，要求歐盟執委員尋求進一步措施處理這些問題，以確保對知識產權的充分保護。決議文還鼓勵歐盟執委員與中國達成一項「雄心勃勃」的投資協議談判，消除中國市場開放的所有障礙，期待按照2019年中歐峰會的協商結論，在2020年完成談判，但協議內容的優先性，大於協議的達成速度。

決議文還特別提及2020年2月澳洲智庫的報吿，該報吿的證據顯示，包括屬於歐盟價值產業內在內的工廠，在中國剝削維吾爾族工人，極度關切「一帶一路」倡議對中國和巴基斯坦人權的影響，要求歐盟執委員動用一切手段，終止對維族的剝削，及要求歐洲企業停止一切形式的對中國人權侵犯，並堅持強迫維族勞工的產品，必須排除於供應鏈之外。