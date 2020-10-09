國民黨提「台美復交」惹大陸反彈　朱立倫籲北京別讓民眾更反感

台灣立法院日前通過由國民黨團所提的「台美復交」、「促美軍協防台灣」兩決議案後，引起大陸強烈反彈，國台辦警告不要損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定。 前國民黨主席朱立倫周五（9日）上午出席東吳大學校慶時向台媒表示，黨內親美路線毫無改變，又呼籲對岸不要再有擾台行為，「讓民眾更反感」。

朱立倫周五上午出席東吳大學校慶。（朱立倫Facebook專頁）

朱立倫表示，國民黨堅持中華民國、自由民主立場從未改變，將來也會秉持相同立場，也一直推動中華民國與其他國家的邦交或實質關係，同時該黨也希望維護兩岸和平，呼籲對岸不要再派軍機繞台、擾台，讓民眾更反感，唯有共同努力維護兩岸和平才是共同目標。

被問及黨內提案台美復交，同時卻又反對開放美豬進口，是否代表親美路線不定時，朱立倫表示，親美不代表全面接受美豬進口，該黨接受美豬，但必須是不含瘦肉精、萊克多巴胺、不影響民眾健康的。他又呼籲民進黨既然敢做相關決定，就要負責任地提出科學的、能補償台灣豬農及保證全民健康的說法，強調失去農民支持、失去農業的根本，民進黨會失去執政的基礎。

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（自由時報）