陸機艦連日進逼　台國防部：北京應「有所節制」，別當麻煩製造者

解放軍多架次軍機分別在9月9日、9月10日，進入台灣西南防空識別區（ADIZ）；此外也有解放軍軍艦在台灣西南方海域活動。 對此，台灣國防部以及台灣外交部在9月10日晚間各自大動作召開臨時記者會。台灣國防部要求大陸方面「有所節制」，不要再當麻煩的製造者。台灣外交部則表示，籲請國際社會正視中國大陸對區域的威脅，國際社會應共同正視「形成中的侵略性力量」。

台灣國防部情次室次長楊靜瑟少將指，就目前掌握的情資而言，這次共軍演練為大規模聯合海空操演，但火箭軍、登陸部隊並沒有參與演練，而防空識別區其實就是應變區，共軍在此處進行演訓，目的就是希望將此轉為常態活動，進而逐漸壓縮台灣活動空域。台國防部表示，這些行為嚴重引起台灣人民的反感，也破壞區域的和平跟穩定。

台國防部指出，這些軍事行動已對台灣空防造成嚴重的影響，也對區域的和平穩定形成威脅，而且這些軍事行動的位置，就在國際航線上，對國際飛航安全也會造成影響。

台國防部呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。

台灣外交部則接在台灣國防部之後召開記者會。台外交部發言人歐江安表示，中華民國嚴厲譴責大陸軍機連日挑釁，籲請國際社會正視其對區域的威脅。她稱，中國大陸方面的軍事行動已經對台灣構成嚴重的挑釁，也對區域的穩定造成嚴重的威脅，中華民國政府對於其的挑釁跟威脅，予以嚴厲譴責。

她強調，中國大陸不顧區域的安全穩定，公然入侵其他區域成員國的防空識別區，並且做出挑釁的行為，這對於區域、國際社會都是警訊，「因為解放軍今天選擇在台灣周邊進行軍事演習，明天就可能在其他國家的周邊進行同樣的威脅」。

歐江安呼籲，中國大陸正為區域投入極端不穩定的因素，國際社會應共同正視「形成中的侵略性力量」，外交部已將大陸方面的威脅資訊，分別通報重要的友台國家，中華民國政府呼籲愛好和平、支持區域穩定的國家要認知中國政府對於區域和平穩定威脅的嚴重性，並且共同面對局勢。