回應國台辦批蔡英文「雙十」講話　陸委會：勿再誤判情勢製造對立

台灣總統蔡英文在「雙十」講話中強調台灣會堅守「不畏戰，不求戰」，只要大陸有心化解對立，改善雙方關係，台灣願在符合對等尊嚴的原則下共同促成有意義的對話。 大陸國台辦指蔡英文的講話是延續對抗思維和敵對意識，再次暴露民進黨當局謀「獨」本質。 對於國台辦的表態，陸委會晚上發稿回應稱強烈不滿與遺憾，同時呼籲大陸切勿一再誤判情勢、製造對立。

陸委會表示，國台辦制式卸責與批判、拒絕與台灣共同推動兩岸和平，威迫必須接受沒有中華民國生存空間的「一中原則」前提，「完全缺乏承擔責任的勇氣」。陸委會指，蔡英文的講話是重申維護台海和平、保障國家安全，以及堅守處理兩岸關係原則的決心沒有改變，並且這應是兩岸共同的利益與責任，不應由台灣單方面承擔。

陸委會並強調，台灣人民守護國家主權、捍衛台灣民主自由及拒絕對岸片面政治主張的意志堅韌，「唯有正視兩岸現實、本於相互尊重、善意理解的態度，停止對台恫嚇壓迫，方為兩岸關係良性發展的正途」。

另一方面，對於蔡英文的講話，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱是「近年來口氣最軟的一次」，「原因很簡單，是大陸近來動真格的軍事鬥爭准備讓一貫放肆挑釁大陸的蔡英文當局感受到了他們可能真的遭到戰爭懲罰的嚴重性」。

陸委會回應稱，蔡英文的講話是展現高度負責任的態度，也是也是在不改變政府一貫堅持的立場與原則下所釋出的善意，「胡錫進在微博極盡惡意及挑釁的談話，不僅是阻礙兩岸間可能的善意互動，而且企圖尋釁生事，刻意製造雙方的對立衝突，其居心叵測」。陸委會指，北京當局不應放任官媒胡言亂語、胡亂放話，在兩岸升高敵意，在區域及台海製造事端，「強烈呼籲對岸，今後要嚴格約束官媒及旗下媒體，或個人的言論，不要再有令親痛仇快的妄言妄行」。

（綜合報道）