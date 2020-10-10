蔡英文發表「雙十」講話　稱台灣願在對等尊嚴下促成兩岸對話

台灣今日舉行「雙十」慶典，總統蔡英文於大會上發表演說，指出兩岸現階段當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。她強調，只要大陸有心化解對立，改善雙方關係，台方願在符合對等尊嚴的原則下共同促成有意義的對話，這是台灣人民的主張，亦是朝野的共識。

論及防疫成果 指台灣比過去任何時期都更亮眼

蔡英文首先談及新冠肺炎疫情的防疫成果，指正是因為這場全球性的危機，台灣「堅韌之島」的特質和能耐才讓國際社會看見；台灣沒有封城，沒有關閉學校，也是世界上少數還能在管制措施下開打職棒、舉辦大型藝文活動的地方，更將防疫物資送到世界各地。今年3月以來，超過3300篇國際媒體報道在談論台灣的防疫表現，台灣在國際上的面貌，比過去任何時期都要更加亮眼。

蔡英文發表「雙十」講話。（中央社）

蔡英文又提及日本前首相森喜朗、捷克參議長維特齊、美國衛生部長阿扎爾和國務次卿克拉奇相繼訪台，表達他們對台灣的敬意時，相信許許多多的台灣人都感到無比振奮。

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就新情勢下的經濟戰略，蔡英文表示台灣成為全球少數可以維持經濟正成長的國家，當局也為疫情後的經濟發展超前部署，正積極規劃推動「六大核心戰略產業」等；台灣迎來數十年來最大規模的資金回流潮，台商返台投資超過一兆元（新台幣‧下同），還有數以千億元計的海外資金正陸續匯回；台美雙方上周宣布完成簽署「台美

基礎建設融資及市場建立合作架構」，台美經濟合作的深化已進入行動階段，也是台灣在國際經貿合作上尋求全面性突破的開始。

蔡英文：示弱退讓不會帶來和平

就國防等問題方面，蔡英文表示台灣經濟的前景有賴於區域的和平穩定，示弱退讓不會帶來和平，只有自我準備充足，憑藉堅實的防衛決心和實力才可保障台灣安全、維護區域和平。台灣會持續強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力，在外購武器裝備的同時，亦堅持加速推動國防自主，其中高教機國造、潛艦國造已有相當的成效，台灣將以雙軌並進的方式強化防衛實力。

台海局勢緊張，圖為9月18日，解放軍殲-16越過海峽中線。（視覺中國）

蔡續強調，台灣會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火；國防部也會適時發布解放軍動態，和周邊國家交換資訊，強化安全夥伴角色。

蔡英文早前視察台灣軍隊。（中央社）

稱北京如正視台灣聲音 可解區域緊張

另一方面，蔡英文談及從南海、東海、中印衝突，再到台海局勢的變動，乃至《港區國安法》實施，印太區域的民主、和平與繁榮正受到嚴峻的挑戰。台灣會秉持「價值同盟」的原則在國際社會廣結善緣，並跟理念相近者持續提升夥伴關係，也會更積極地參與區域及國際的多邊合作和對話。

至於兩岸關係，她指相信北京當局如正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，和台灣共同促成兩岸的和解及和平對話，就必可化解區域的緊張局勢。台灣面對兩岸關係不會冒進，也會堅守原則；台灣有決心維持兩岸的穩定，但這是雙方共同的責任，非台灣單方面可承擔。

台灣「雙十」慶典現場。（多維新聞）

蔡英文最後在結語中表示，台灣人民都希望區域的和平繁榮能安定永續，朝野政黨間也是如此，如在野黨（國民黨）在立法院提出促進台美關係的議案，獲得無異議通過，六都首長一致對外，共同抗議，成功更正了國際組織矮化台灣的做法等，都是跨黨派團結表達立場的表現。她呼籲各個政黨對外都應該團結努力，攜手帶領台灣度過挑戰。

（中央社）