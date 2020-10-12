台商李孟居央視認罪　賴清德指大陸「押人在先、強迫吿白在後」

台人李孟居2019年10月在深圳被以「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」批准逮捕。李孟居10月11日在央視節目中「認錯」，自稱「過去做了很多不好的錯事，也對祖國或國家或許有些傷害」。 此事引起台灣方面廣泛關注。台灣副總統賴清德批評大陸方面「押人在先、強迫吿白在後」

賴清德於10月12日出席台灣外交部舉辦的「伴尼同行：尼泊爾災後重建成果展」記者會，會後受訪時表示，任誰都可以看得出來是「中國押人在先、強迫吿白在後」的戲碼，中國的文攻武嚇對台灣人民沒有效，中國也不要天真以為這樣的戲碼對台灣人民會產生效果。

蔡英文在雙十演講稱，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。賴清德引述蔡英文演講表示，「中國應回應蔡英文雙十演講時的呼籲，也就是大家對等有尊嚴的坐下來，透過對話解決兩岸歧異、塑造兩岸和平及亞太區域穩定發展，這才是國際社會所樂見。」

賴清德說，政府將會協助李孟居的家人，並提供必要的協助及保障李孟居人權。

高雄市長陳其邁也對李孟居案表示，「中國這種作法非常愚蠢」，也會讓兩岸人民的距離越來越遠，「這一看就是構陷設局」，把台灣人民用莫須有的罪名構陷入罪，這是破壞兩岸關係的作法，他非常的不以為然。