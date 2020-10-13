央視指卓榮泰前助理鄭宇欽涉台諜案　卓榮泰：無此助理，不識此人

央視周一（12日）連續第二晚播出台諜案報道，指民進黨前主席卓榮泰助理鄭宇欽在捷克建立情報據點，試圖策反大陸人員。節目中，已遭大陸拘捕的鄭宇欽也現身熒幕認罪。 卓榮泰當晚在Facebook發文回應，稱他從無此助理，過去也不識此人，這則新聞顯然是錯誤報道，希望中共當局不要「馮京當馬涼」。

卓榮泰表示，中共當局刻意挑起所謂「數百件台諜事件」，企圖升高台海區域的不安情緒，其動機、手段之低劣，正好自曝其短。

央視「焦點訪談」節目報道鄭宇欽在去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕的細節。（影片截圖）

他稱，中共當局首先以屏東縣枋寮鄉陳鄉長友人為主角，編寫第一案，內容語焉不詳；再者更加碼以所謂「民進黨前任主席卓栄泰助理鄭宇欽」編造第二件台諜案，「姑且不論在所有的新聞內容中除了這麼一句『前助理』之外，其中內文毫無任何具體相關的時間、作為，這顯然是為牽扯而牽扯罷了」。

但他仍然要求陸方必須尊重基本人權，切勿侵犯人身自由，羅織罪名，「期待中國用其脆弱的法治制度，毋枉毋縱，共同維護兩岸和平與穩定」。

報道稱，鄭宇欽受台灣國安局、軍情局等單位發展，針對大陸進行情報搜集，收取276萬新台幣（約75萬港元）的情報經費，並試圖在捷克等國策反大陸人員。（影片截圖）

此外，外傳鄭宇欽曾參加過民進黨的新文化青年工作隊，也與民進黨團書記長莊瑞雄是Facebook好友。但莊瑞雄受訪稱，在網絡、Facebook上奇奇怪怪的人都有可能成為好友，但是這個人「沒聽過、不認識」。

曾多次參與新文化青年工作隊的立委趙天麟也說，不認識鄭宇欽，且鄭宇欽是小人物、政治上不重要的人，根本連公眾人物都不是，中國用這樣的人當作恫嚇台灣的籌碼，重傷中國國際形象得不償失，呼籲應懸崖勒馬。

國民黨立委李德維則說，希望大陸相關單位基於他是台灣人，也是中華民族的一部分來處理，「假如真的做了不好的事就勿枉勿縱」，這地方不希望看到有不好的事情，就依照事實認定。

（綜合報道）