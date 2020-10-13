台立法院亞東國會議員友好協會：擬邀安倍晉三2021年訪台

台灣立法院「亞東國會議員友好協會」於10月13日召開記者會，稱盼於2021年邀請日本前首相安倍晉三，依循捷克議長維特齊（Miloš Vystrčil）模式訪台，

亞東國會議員友好協會會長兼民進黨立委郭國文、民進黨立委何志偉、林楚茵、範雲、張宏陸於10月13日在台灣立法院召開「邀請前首相安倍晉三訪台演說」記者會。

亞東國會議員友好協會會長兼民進黨立委郭國文、民進黨立委何志偉、林楚茵、範雲、張宏陸於立法院召開「邀請前首相安倍晉三訪台演說」記者會。（郭國文辦公室）

郭國文表示，立院外交就如同城市外交一般，故也期待安倍晉三訪台能依循維特齊訪台，以及延續李登輝訪日等成功外交模式；而亞東國會議員友好協會認為，邀請安倍晉三在身體狀況允許下，到訪台灣立法院進行演說，能將台日互信交流的經驗傳承給年輕世代，並通過兩地卸任領袖互訪來維持彼此間友誼，繼續深化台日關係。

針對有媒體詢問，友好協會究竟要如何傳遞來自於台灣立法院邀請，郭國文說，這封邀請函已經經過前東京都議員、友好協會顧問野崎孝男確認過這是一份不失禮的邀請函；此外，郭國文也提到，他也事先通過日本外務省朋友先行吿知有這樣一場記者會，希望能傳達安倍來自於台灣的心意。

郭國文認為，一但安倍接受訪台邀請，他在台灣的行程也絕對不會只有一個，屆時相關單位也將對此做出慎重安排，至於安倍適合訪台的時機點，自己覺得可能落在於2021年3月11日前後，「以這時間點來見證台日十年友誼是最適當的。」

針對「亞東國會議員友好協會」有意推動安倍訪台，台灣外交部表示高度肯定與感謝。