蔡英文接見索馬里蘭駐台代表：台索都有重要戰略地位

台灣總統蔡英文在10月12日於台灣總統府內接見首任索馬里蘭共和國駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）。 蔡英文表示，未來台灣與索馬利蘭將展開各項合作計畫，促進雙方交流與情誼，深盼兩國能夠持續分享民主經驗，共同推廣民主價值。

蔡英文指，相信透過兩國的密切合作，雙方彼此的優勢，可以更加發揮，也能有更多元的發展。她並提到，過去兩國曾在醫療、教育，以及海事安全等領域進行合作，台灣的「路竹會」也多次前往索馬里蘭義診，未來，在雙方代表處的努力下，台索雙方將展開各項合作計畫，促進各領域的交流，加深兩國人民的情誼。

蔡英文說，明年5月，索馬里蘭將舉行眾議院及地方議會選舉，蔡除了預祝大選一切順利，也期待台灣和索馬里蘭能夠一起分享民主經驗，共同推廣民主價值。她隨後請穆姆德向索馬里蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）轉達來自台灣的問候。

穆姆德則致詞表示，相當高興來到台灣總統府，並對受到如此高層級及高規格的接待，表示由衷感謝。他表示，在過去30年間，索馬里蘭已經展現出作為民主燈塔的成果，致力於引領民主與和平發展，持續為國際社會做出貢獻，他希望未來台灣與索馬里蘭能持續促進彼此在經濟貿易、社會發展及反制海盜行動等領域的合作，讓兩國之間的關係欣欣向榮。

穆姆德由台外交部長吳釗燮陪同晉見蔡英文，台總統府秘書長李大維也在座。