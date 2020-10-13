路透指美售台三項武器獲國務院批准　台外交部：尚未接到正式通知

路透社於當地時間10月13日凌晨報道指出，9月傳出美國將出售台灣的七項先進武器中，三項近日已獲美國國務院批准，報道引述不具名的知情人士說法，白宮即將通知國會準備向台灣出售這批武器。 對此，台灣外交部表示，還沒有接到美國方面正式通知。

台外交部長吳釗燮10月13日稍早，在台灣立法院接受訪問表示，美國國會出售武器，台灣現在還沒有接到正式的通知，如果接到正式通知的話，外交部肯定會對外說明。他稱，過去這段時間，大家都已經看到了，台灣是受到中國的軍事威脅越來越嚴重，但美國政府依照對台六項保證和《與台灣關係法》，持續提供台灣防衛性武器，台灣對美國政府表達感謝之意。

吳釗燮表示，希望台灣提出申請的這些防衛性項目，美國也能夠依照對台六項保證和《與台灣關係法》，持續對台灣出售這些防禦性武器。

台外交部發言人歐江安當地時間10月13日表示，台灣尚未接獲正式通知，待美方正式知會國會後，將適時對外說明。 （屈彥辰／多維新聞）

台外交部發言人歐江安10月13日同樣對此表示，台灣政府持續基於整體國防安全情勢就各項防禦需求與美方密切協調聯繫，美方正進行相關審查程序，台灣尚未接獲正式通知，待美方正式知會國會後，將適時對外說明。

歐江安強調，「中國不斷以軍事挑釁破壞兩岸及區域穩定，更凸顯台灣加強自我防衛能力的重要性，未來台灣也將持續在台美關係的良好基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。」