洪秀柱：兩岸兵兇戰危　台灣是和平鴿，何必當刺蝟

兩岸關係愈趨緊張，國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱早前表示，將應邀出席10月13日在浙江杭州舉行的第3屆海峽兩岸青年發展論壇。 洪秀柱日前在接受內地《環球時報》專訪時表示，國民黨應該要「尊重歷史事實，尊重我們的承諾」，不要掉進民進黨的民粹陷阱而隨波逐流。她還表示，兩岸兩岸兵兇戰危，台灣本來是大家都喜歡的和平鴿，為什麼要變成刺蝟？

國民黨前主席洪秀柱即將率團訪問大陸，行前接受內媒訪問時透露出對兩岸關係的憂心。（多維新聞）

洪秀柱稱，國民黨長期肩負兩岸溝通對話、促進和平交流的任務與使命。她說，海峽論壇應是國民黨在兩岸關係惡化中開創新局的重要契機，但最終仍錯失機會。她認為，這某種程度反映出國共之間的互信正趨於薄弱，但她強調，「九二共識」可以重新鞏固國共互信，有共同的政治基礎，就可以化挑戰為機遇。

洪秀柱認為，國民黨對「國家主權」的強調，是對國際社會，對美國、日本等世界各國，但兩岸之間是國共內戰延續的分治狀態，並不是國與國的關係；其次，國共互信、兩岸交流根基於「九二共識」的政治基礎，如果對這一基礎的認知是堅實的，就不會因央視主持人李紅的一句話而動搖。

她認為國民黨應有爭取民心認同的自信，不能陷入和民進黨比誰對大陸更強硬的民粹陷阱，否則，只會在兩岸關係上更被動。洪秀柱說，台灣社會的「傾獨」氣氛的確愈趨外顯，使得黨內有些人因此動搖了信心。從選舉的角度觀察，黨內部分人士難免懷疑國民黨是不是失去了主流民意，甚至因此越來越不敢講「我是中國人」。

但她認為，「民意如流水，水能載舟，亦能覆舟」，民心是有可能隨之改變的。國民黨爭取重拾人民信心，要相信自己提出的兩岸政策才是人民的最佳選擇。

民進黨政府宣布自2021年1月起開放含瘦肉精的美豬進口，引起台灣社會不小的質疑，國民黨立院黨團亦稱將推動返美豬公投抵制。（陳卓邦／多維新聞）

至於兩岸是否會發生衝突，洪秀柱表示，與其關心什麼時候打，會怎麼打，可以撐多久，美國會不會來幫忙，她要問的是，台灣本來是一隻受大家歡迎的「和平鴿」，為何要成為「刺蝟」？

她說，兩岸兵兇戰危的氣氛確實在升高。但這些希望台海發生衝突、戰火的人，只有四種人：第一種，逞一時口舌之快，從不嚴肅面對戰爭帶來生靈塗炭的可怕；第二種，一廂情願認為有美國可以依靠；第三種，自認有退路、可置身事外的；第四種，也是最可惡的一種，即心懷惡意，想要以鄰為壑、想發戰爭財的。

洪秀柱強調，一旦啟了戰端，沒有人可以置身事外。作為領導人，要有智慧去避開任何危險因素，而不是逞匹夫之勇，或把防務、安全重責大任交給外人。她認為，美國是現實利益掛帥的國家，蔡政府要親美、倚美，除龐大的軍購外，在美台貿易上，恐怕也要有付出代價的準備。開放含瘦肉精的美豬美牛進口可能只是開端，未來可能還有農產品、汽車、能源進口的降税問題，以及檢視、干涉台灣匯率管制等。