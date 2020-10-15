台前國安會秘書長邱義仁：除非瘋了　沒有人會推「台獨」

近來兩岸關係緊張，北京屢屢指控台灣「以疫謀獨」、「倚美謀獨」。曾於陳水扁時期擔任台總統府與國安會秘書長、現任台日關係協會會長的邱義仁表示，任何務實的政治人物，除非瘋了，都不會推「台獨」。

美國佐治城大學（Georgetown University）於10月12日時舉行在線研討會，討論美國對台政策；會上，美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）會長哈斯（Richard Haass）稱，美國對台承諾不會因「台獨」宣示而啟動。哈斯表示，美國應讓台灣知道，美國不會介入因宣示台獨所引發的危機；他強調，若因為台灣宣示獨立之類的事引發了危機，台灣不應認為美國的承諾或協助會自動啟動。

參加會議的邱義仁則表示，他認為兩岸之間是零和遊戲（zero sum game），若沒有第三方介入，難以緩和或改變這個結構。他認為，美國是調和這場零和遊戲的適格第三方。而且他也贊成美國對兩岸的戰略從模糊改為清晰，因為兩岸都會因此清楚採取某些行動的成本，理性的領導人就不必再做不必要的摸索，並讓兩岸維持模糊。這樣一來，賽局將會改變並走向非零和的局面，對區域和多數國家來說都是好事。

邱義仁曾經出任台國安會秘書長。（網絡圖片）

邱義仁說，理性的政治家都會考慮現實，知道台灣有什麼樣的能力與資源，以及想跟美國維持什麼樣的關係。因此就算是陳水扁，也沒有走到「最後一步」，因台灣民眾對兩岸關係的務實，也不會選出瘋子領導人。

會上，邱義仁也談到兩岸統一的可能性，他雖不否認此可能性依然存在，但也強調要跟台灣談統一，就得納入包括人權、法治、自由等價值，否則台灣人不可能接受。邱義仁也強調，在香港發生「反修例」抗爭後，大部分台灣人已普遍不能接受中國大陸所謂的「一國兩制」。

對於邱義仁的發言，民進黨立委兼國際事務部主任羅致政指出，邱義仁主要是提醒美方，不用擔心台灣會有挑釁的作為，把美方捲入台海衝突當中，真正要去清晰嚇阻的是對中國的態度，也就是，不容許中國在這裡使用武力；至於所謂要清晰傳達給台灣不能搞台獨，否則美國不會幫台灣，「這樣的訊息，事實上是多慮的，因為台灣不致於有這樣瘋狂或挑釁的動作」。