被要求承諾「不促進台獨」　台灣中華鳥會拒簽文件遭國際鳥盟除名

台灣的「中華民國野鳥學會」（中華鳥會）今天（15日）對外發布新聞稿，證實自己遭到國際鳥盟除名，在此之前，中華鳥會自1996年來，就一直是國際鳥盟的會員之一。至於遭到除名的原因方面，中華鳥會指出，2019年底國際鳥盟持續要求他們更改「合法註冊的中文名稱」，更「片面要求」中華鳥會簽署政治文件，承諾不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脱離中國大陸獨立，中華鳥會認為簽署這文件非常不宜，故拒絕簽署。

中華鳥會成立於1988年，至今已成立30餘年。（Facebook@中華民國野鳥學會）

中華鳥會成立於1988年，並由台灣21個地方鳥會及生態保護團體聯合組成，致力於推動棲地保育、物種保育、教育推廣與國際交流等工作。中華鳥會指出，過去20年間，該會已被國際鳥盟要求更改英文名稱三次，這次卻是首度觸及該會的中文名稱；至於國際鳥盟有意使中華鳥會簽署政治文件，中華鳥會則強調，自己不是政治推手，「我們是保育組織」，也從未就兩岸政治類議題表達過立場。

中華鳥會強調是保育組織，不是政治推手。（Facebook@中華民國野鳥學會）

中華鳥會指出，國際鳥盟除了要求鳥會更名，並簽署政治文件外，更聲稱國際鳥盟將不參與由台灣政府全額或部分資助的相關活動，也不允許國際鳥盟的名稱與標誌被使用或展示在有標示台灣「國旗、標誌、符號」等相關文件、報吿或任何形式的傳播媒體；國際鳥盟曾對此表示，這是基於要與「中華民國的獨立」保持距離。中華鳥會則認為，國際鳥盟的舉措顯然是基於政治考量，身為全球保育組織不應作出這類決定。

為解決問題，中華鳥會表示，已盡最大努力與國際鳥盟溝通，該會也將依進程預定於9月19日的會員代表大會進行討論，但國際鳥盟已於9月7日的全球理事會投票決議，以中華鳥會尚未解決「風險」為理由，決定將鳥會於夥伴關係中移除。

中華鳥會指出，該會從不認為自己的組織對於國際鳥盟是一個風險，鳥會在亞洲地區長年以來是一個強而有力的合作夥伴，鳥會在鳥類保育上一直都有良好的紀錄，其中野鳥棲地及黑面琵鷺的保育就證明了這點。

中華鳥會認為，國際鳥盟將重要的成員從夥伴關係中除名，將影響亞洲地區的野鳥保育，這也似乎成為政治妨礙保育工作的例子。

資料顯示，國際鳥盟自1922年成立（當時名為國際鳥類保護協會），是一個關注鳥類的國際性非政府組織聯盟機構。現在有120多個夥伴成員，工作範圍遍及一百多個國家及地區，致力保育鳥類和它們的生態環境，以及全球生物多樣性。香港觀鳥會2013年正式成為其成員。