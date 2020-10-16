台機飛東沙遭拒　嚴德發籲守規範　港民航處：台方先取消進入請求

據台媒報道，台灣立榮航空一架飛往南海東沙島的軍方包機，日前被香港拒絕進入香港飛航情報區，須中途返航。對此台灣國防部長嚴德發周五（16日）表示，希望中共當局遵守國際飛航組織規範，重視國際飛航安全，別破壞國際飛航秩序。 不過香港民航處同日向台灣《中央社》表示，是台方先提出取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。

立榮航空ATR72-600型包機，周四（15日）上午9時05分自高雄小港機場起飛前往東沙島，中途約9時44分調頭，10時22分回到小港機場。嚴德發在立法院表示，經國防部查證，大陸事發時在當地，不管是周邊海、空域皆沒有任何軍演活動，沒有異常，且大陸海事局也沒有發布相關飛航的禁航公告，適合國際飛航組織所公告的飛航狀況，希望大陸不要破壞國際飛航的秩序。

另一方面，香港民航處回應指，按既定機制，飛機使用有關航道進入香港飛行情報區前，需由香港及台灣雙方的航空管制中心事先協調，以及獲該處批准。

而處方周四接獲台灣民航局通知有關航班擬進入香港飛行情報區後，遂因應當時情況通知台灣航空管制中心，有關航班需遵守的最低安全高度。不過台灣航空管制中心其後向港方表示取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。處方強調，在事件中一直按既定機制和程序行事。

（中央社）