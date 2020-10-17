逃犯條例｜台北餐廳「保護傘」遭潑糞　疑犯落網認受僱他人犯案

由香港反修例運動示威者的義務律師黃國桐在台北開設的餐廳「保護傘」，周五（16日）遭不明身份人士潑糞，導致廚房、餐具等皆遭殃。 事後台北市警方組成專案小組偵辦，於同日深夜在新北市汐止成功逮捕25歲男疑犯莫凡。莫男聲稱，是因曾在餐廳用餐致腸胃不適才決定犯案。 不過警方進一步查證後，莫男承認是受人以1.5萬元（新台幣．下同）報酬僱用犯案，檢警初步已鎖定對象。目前全案依恐嚇、毀棄損壞、公然侮辱罪等移請台北地檢署偵辦。

Facebook專頁「獨眼新聞」周五發文指，當日中午吃飯時間，身穿黑色帽T、戴口罩的疑犯進入餐廳，並直接拿着一桶雞屎朝店長以及廚房潑過去，事後所有廚具都要銷毀。據報道，當時一名站在櫃台內的香港籍女員工亦遭到雞屎波及。而該餐廳的Facebook粉絲專頁事後則指出會暫停營業兩天，並向食客致歉。

專案小組透過調閱相關閉路電視畫面、查訪、現場鑑識，逐一抽絲剝繭，最終鎖定疑犯去向並逮捕到案，帶回警局偵訊，同時起出作案鞋帽、背包與裝穢物水桶等證物，並在周六（17日）凌晨帶疑犯重回現場，模擬作案過程。

莫男被捕後聲稱，他事前一天到餐廳用餐，卻吃壞肚子，不爽下才決定潑糞。警方除將對其說詞進一步查證外，也持續追查有否幕後指使者或其他不法併案嚴辦。直到周六下午，經檢警深入追查，莫男終於坦承自己缺錢，「有人」告訴他幫忙潑一次糞可拿到1.5萬元，故才答應犯案。據報檢警初步已鎖定對象，正持續擴大偵辦中。

「保護傘」暫停營業兩天。（中央社）

另一方面，台灣陸委會周五晚上就事件回應時，嚴厲譴責滋事行為，強調政府將追究有關人士的責任，確保在台經商環境的安全及合法權利，並敬告任何有心人士勿以身試法。

據了解，今次並非近期首次在台港人受攻擊事件，今年4月，台灣銅鑼灣書店開幕前夕，其創辦人林榮基於台北中山北路附近遭到3名男子淋紅油，事後被捕者聲稱是不滿林有關香港民主人權的理念及訴求故作案。至於香港歌手何韻詩去年9月赴台參加遊行時，也遭到統促黨成員淋油。

（綜合報道）