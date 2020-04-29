銅鑼灣書店︱林榮基在台遭潑漆　民進黨立委：應視為「國安事件」

日前香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆，台灣檢方找出3名嫌犯，但法院裁定交保，並認為無羈押必要。當地時間4月29日，民進黨立委趙天麟表示，台灣出現攻擊香港來台民主人士案件，呼籲民進黨政府應明確定調以「國安事件」辦理，並藉此查出犯案者背後的金流、通聯、人脈等。

民進黨立委趙天麟（左）舉辦記者會，認為林榮基（右）遭潑漆案，民進黨政府應明確定調以「國安事件」辦理。（譚英瑛／多維新聞）

原香港銅鑼灣書店於4月25日在台北市重新開幕，老闆林榮基日前卻遭潑漆，案情疑有恐嚇成份。4月29日，林榮基與趙天麟、台調查局國安安全維護處處長林世偉、台內政部警政署刑事警察局副局長廖訓誠、國安局第三處處長王作虞等人召開「力查中共黑手，杜絕紅色滲透」記者會。

趙天麟認為，陸港運動人士在台遭到潑漆、威脅已非首例，但相關案件不是獲判無罪，就是裁定交保。他指唯有將同類事件提升至「國安層級」，讓台灣檢方、警方、情報機關清查犯案者背後「黑手」，才能保護台人與陸港運動者的人身安全。

林榮基在會上表示，這類事件並不是最近才發生，而是跟前幾年的事情息息相關，像是黃之鋒、何韻詩跟他都是這樣，未來也可能會有其他人受傷，假使法官輕易讓嫌犯以新台幣幾千元交保，這不就是等於在鼓勵犯人從事這些行為？基於「被傷害者是不是也有人權」，他希望透過這事情，使台灣政府檢討一些相關法規、條例，使法律更加完善，如此不只是保護香港人，也是對於台灣人的保護。

針對林榮基遭潑漆案，廖訓誠指出，事發當天，台灣警方就立即偵辦，並在高雄逮捕3名嫌犯，但由於案件已經送往檢調，他就不便在記者會上說明。林世偉則代表調查局國家安全維護處表示，由於該案的恐嚇、傷害部份已交由刑事警察局偵辦，調查局也已請各駐外站處，就中共是否有介入潑漆案進行了解。