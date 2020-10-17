「阿嬤」只剩下2人　台灣首間慰安婦紀念館盼募資遷址守護故事

台灣首間「慰安婦」紀念館、位於台北迪化街的「阿嬤家-和平與女性人權館」近年接連虧損，加上新冠肺炎疫情衝擊，最終不堪高額租金及龐大人事成本，早前宣布將於11月10日關閉。 其創辦者婦女救援基金會近日發起募資活動，盼募得300萬元（新台幣．下同），為紀念館搬遷新址。

報道指，有關方面曾就遷館提出不同地點選擇，但有些房子日久失修，需要大量經費修繕，有些面積與空間無法容納數量龐大的館藏，有些則是處於偏遠地區、不便公眾造訪。

婦女救援基金會負責人透露，目前已找到幾處規模較小、租金便宜近半的場地，正在展開協商，而除進行小規模展出外，將來也希望展覽能進入學校、機構及社區。至於發起募資，則是希望能募得舊館拆遷及新館租用、裝修等費用。

據了解， 婦女救援基金會自1992年起，便展開前台籍慰安婦的調查工作，以及進行對日本求償的人權運動。阿嬤家-和平與女性人權館於2016年12月開幕，是台灣首間由民間募資興建的實體慰安婦紀念館，收錄了台灣59名慰安婦歷經苦難淬煉的生命故事，展品包括慰安婦相關影音、書籍等史料。

婦女救援基金會投入台灣「慰安婦」人權運動長年，圖為2004年該會陪伴「阿嬤」們到日本交流協會前抗議。（阿嬤家-和平與女性人權館Facebook）

雖然開幕之初備受關注，但紀念館每年虧損高達400萬至500萬元，加上今年疫情爆發，參觀人數驟減，大大打擊門票、商店收入，連帶捐款亦受到嚴重衝擊，最終宣布租約到期後停止營運。

館方在官網發文指出，如今59名「阿嬤」只剩下2人尚在人間，面臨倒閉危機，館方希望趁着還來得及守護她們的故事，邀請公眾支持重建募資計劃，並提到唯有正視歷史，才能讓悲劇不再發生。

（綜合報道）