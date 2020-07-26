募款減少、門票收入不敵租金　台灣唯一慰安婦博物館將關門

台灣「國家人權委員會」將於8月正式成立，然而在不被關注的角落，台灣唯一以慰安婦為主題的博物館將在11月熄燈關門。 經營者表示，結束營業是面臨經費不足的現實壓力，而慰安婦議題在台灣未受關注，也是募資變少原因之一。此外，有參觀民眾認為，聯合國人權委員會明確指出這是戰時的性奴役，台政府既然要成人權委員會，更不該忽略這段歷史。

台灣的慰安婦議題不似韓國或大陸受到關注，部分原因是摻雜許多意識形態的考量在其中，而今台灣還在世的慰安婦阿嬤只剩下2位。圖為2019年8月14日國際慰安婦紀念日，台灣民眾在日本交流協會前抗議。（Facebook@阿嬤家和平與女性人權館）

綜合傳媒報道，二戰時期，日本政府以到海外當食堂服務生、看護婦為由，拐騙台灣及其他國家民間婦女，遠赴中南半島等戰亂地提供士兵性服務；這些慰安婦抵達才發現自己淪為性奴，每晚受盡暴力性侵害，有慰安婦終生不孕，甚至在外地輕生。

此後，韓國、日本陸續創辦以慰安婦為主題的博物館，而長期協助台灣慰安婦的「台北市婦女救援基金會」2016年3月也跟進效法，在台北大稻埕創辦「阿嬤家和平與女性人權館」，記載阿嬤們過去遭遇到的悲慘經歷，盼喚醒年輕人對歷史、兩性、人權及女權的溝通討論。也有不少畫作、生命樹，傳達「阿嬤」年輕時受禁錮的身體，及她們走出陰霾、活向自我的過程。

報道稱，博物館開幕第一年受各方關注，但隨後募資狀況及博物館參展人數，一年比一年慘，在門票收入不敵租金、募款也減少情況下，7月初宣布將於11月熄燈。

婦援會副執行長杜瑛秋表示，台灣慰安婦約1,200位，陸續逝世至今剩2位；可能是倡導不夠，買票看展人次減少；慰安婦議題在台灣未受關注，也是募資變少原因之一。

杜瑛秋說，博物館不是永遠消失，正在選擇適合的新位置，但仍期盼台政府提供閒置空間，可做永久展覽；目前暫時打算以行動博物館方式，不定期在其他縣市展出，只是仍需募資經費。

對於博物館將熄燈，參觀者黃小姐表示，看了之後，發現日本政府並未像德國為納粹行為建立紀念碑、紀念公園等有誠意的道歉，僅是口頭道歉及宣稱提供賠償金，根本不是真心反省，她認為這個議題必須延續下去。政府應該提供協助，讓這段歷史脈絡不被遺忘。

另一位林姓市民則說，慰安婦議題不但是台灣歷史重要的一部分，聯合國人權委員會的報吿也曾指出，這是戰時明確的性奴役，這些史實不僅應持續展出，更該讓下一代了解，政府既然要成立人權委員會，更不該忽略這段歷史。

阿嬤家和平與女性人權館內有許多裝置藝術，傳達「阿嬤」年輕時受禁錮的身體，及她們走出陰霾的過程。（Facebook@阿嬤家和平與女性人權館）

此外，曾協助台灣慰安婦到日本打官司的台灣前法務部長王清峰，談起博物館即將關門的消息，不免歎了口氣，她說，尊重每個人的意識形態，但慰安婦是構成犯罪的人權事件，尤其是戰時或武裝衝突中的女性人權，希望社會能重視、正視這段歷史。