台軍或在馬祖部署導彈　大陸專家稱解放軍可第一時間將其擊毀

據台《軍聞社》消息，台軍可能將在馬祖部署新型天弓三型地對地導彈，或是雄三陸攻型導彈、巡航導彈等，未來甚至可以直接攻擊解放軍東部戰區的軍事設施。有消息稱，導彈射程甚至可達廣州、福建、上海、南京等地。 不過，內地《環球時報》引述大陸專家表示，馬祖島彈丸之地，台軍的導彈陣地無處躲藏，而且距離大陸很近，戰時根本沒有發射導彈的機會。

台灣「政府電子採購網」顯示，台空軍司令部將在馬祖東引進行「新建統包工程」。未來將進駐新型「天弓三」型導彈、射程400公里的「雄三」陸攻型導彈及射程達1000公里的「雄風二E」巡航導彈，射程可達廣州、福建、上海、南京等東南沿海重要的城市及重要軍事設施。

台灣雄風二導彈。（網絡圖片）

台灣防務安全研究院防務資源與產業研究所所長蘇紫雲認為，本次增設導彈陣地能夠加強「自衛權」，以及對北京的「嚇阻作用」，符合「戰術反制，戰略守勢」的原則。蘇紫雲推測，台灣公布的陣地，未來有可能部署「雄風」陸攻型或「魚叉」陸攻型導彈，可擴增台灣的防禦範圍，至少可以延長300公里，借此壓制大陸東部戰區的軍機機場，減輕防空負擔，「讓對岸飛機無法採取協調性行動」。此外，台軍方消息源透露，東引導彈基地可直接攻擊解放軍東部戰區多數的重要軍事設施，是台軍迄今對解放軍「第一擊」的重要單位。

對此，《環球時報》引述一位大陸軍事專家表示，根據媒體之前報道，台軍目前實際上已在東引島上部署導彈，包括「天弓」中遠程防空導彈和「毒刺」近程防空導彈，以及「雄風二」反艦導彈，總體上看，上述導彈以防禦為主，而這次計劃中部署的導彈更具進攻性。

台灣天弓三型防空導彈模型與發射器拖車。（網絡圖片）

專家說，如果只從導彈射程和部署地理位置來看，這些導彈，特別是射程號稱達到1000公里的「雄風二E」巡航導彈，能覆蓋大陸不少重要城市和軍事設施：東引島距離福州只有100多公里，距離上海只有幾百公里。台軍的計劃，理論上是為了增大導彈對大陸的覆蓋範圍，在東引部署導彈要比在台灣本島部署這些導彈前伸一百五六十公里，但由於馬祖島、東引島面積都很小，台軍的導彈陣地藏沒地方可藏，導彈部隊躲也沒地方躲，很容易被偵察定位。

他指出，這兩個島距離大陸非常近，距離台灣島相對又較遠，自身部署的兵力有限，一旦有什麼衝突，台軍根本守不住；而且，由於距離大陸過近，大陸的遠程火箭炮如果部署在附近島嶼上完全能覆蓋這些陣地，並且可對相關設施進行精確打擊，「可以說，大陸可以有一百種方式在衝突第一時間擊毀這裡的任何導彈陣地」。