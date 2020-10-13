蔡英文視察台軍雷達站　稱對台軍防禦空中威脅有信心

台灣總統蔡英文在10月13日前往新竹，視察海拔2620米的「樂山雷達站」，併兼當「一日外送員」，送麻辣鍋給台軍官兵加菜。 蔡英文還發表講話說，「我也確定幾次周邊國家在試射飛彈、火箭，我們的空軍偵蒐預警中心都能在第一時間確實的偵獲」，她又稱，對「樂山雷達站」的官兵深具信心。

隨着兩岸關係緊張，蔡英文近來增加軍事行程，鼓舞士氣並掌握部隊狀況。蔡英文10月13日前往「樂山雷達站」視察「空軍偵蒐預警中心」及「空軍防空連」。

蔡英文致詞指出，從山上到海邊的部隊，她都沒有例外會去視察，這次來到「樂山雷達站」，是選擇一路坐車上來，體驗官兵的日常，從山下到山上車程就要兩個小時，路途遙遠且崎嶇，想到官兵輪休往返時都要經歷這樣的車程，很不容易，尤其高山氣温變化大，物資運補成本高，「大家都辛苦了」。

蔡英文視察台灣空軍防空連的軍官寢室與生活環境。（台灣總統府）

蔡英文強調，通過實際了解官兵的工作內容，看到各位在短時間內確實掌握飛彈的軌迹，並迅速應變的專業能力，非常值得肯定；透過簡報了解，也確定幾次周邊國家在試射飛彈、火箭，「空軍偵蒐預警中心」都能在第一時間確實的偵獲。她說，「我很有信心，各位一定會為其他專責反制的國軍單位取得先機，成功的防禦來自空中的威脅」，尤其是長程飛彈的預警。

台灣的「樂山雷達站」，設有美國雷神公司製造的鋪路爪長程預警雷達（PAVE PAWS），可提供遠程飛彈預警。依台灣國防部2013向立法院的報吿，樂山雷達對雷達截面積10平方公尺的目標有5,000公里的偵測距離，而對於飛彈等截面積較小的目標，也有1,500公里的偵測距離。有論者依此預估，若解放軍飛彈來襲，樂山雷達能為台灣爭取至少7至10分鐘反應時間。

由於「樂山雷達站」位處偏遠，過去台灣高層前往視察時，考量行程與時間，多半是搭乘直升機前往，例如2006年陳水扁前往視察「樂山雷達站」時，就是搭機前往。

蔡英文視察台灣空軍防空連並贈加菜金。（台灣總統府）

針對蔡英文前往視察「樂山雷達站」，台媒《自由時報》引述台灣國安幕僚說法指出，蔡英文也視察了守衛樂山雷達站的防空連，具有重要的戰略意義，「樂山雷達站」所監控的範圍，幾乎含括東北亞至東南亞地區，特別在近期一段時間，大陸的軍事行動頻頻，「樂山雷達站」的工作，就是精準掌握導彈及衛星等各項空中訊息，進行精準預判，並即時給予各單位最迅速的情資，讓各單位能夠迅速應變。