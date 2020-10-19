台中選會駁回獨派「制憲」公投　台獨大老辜寬敏：不輕言放棄

台灣中央選舉委員會（中選會），日前駁回台灣獨派大老、制憲基金會董事長辜寬敏所提出的要求制定新憲法的二項「制憲公投」。 對此，台灣制憲基金會於10月19日召開記者會，強調對於中選會決定的不滿，更表示該基金會絕對會再繼續提出相關公投。

辜寬敏向台灣中選會提出，「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」二項制憲公投案，卻遭台灣中選會於10月16日雙雙駁回。辜寬敏於10月19日表示，「制憲公投一次不成就提第二次，第二次不成就再提第三次，絕對不會輕言放棄」，就是要為台灣後世打造一部台灣人的新憲。

台灣制憲基金會董事長辜寬敏與該基金會董事王美琇特地出席記者會。（中央社）

辜寬敏稱，根據該基金會最新民調，有高達91%台灣民眾希望台灣成為一個「正常國家」，換句話說，目前全台有91%民眾認為台灣不是一個正常國家，而問題內核就在這部《中華民國憲法》。

制憲基金會首席執行官林宜正則說，台灣中選會對於制憲公投所做出決定已違背中選會成立目的，故基金會無法認同該決定也對此表達高度遺憾。

辜寬敏的妻子，身兼台灣制憲基金會董事王美琇則稱，未來基金會不排除將鏈接更多台派社團與公民團體組成「制憲大聯盟」，以更大民意基礎再推動制憲公投，也不排除將以法律途徑，以導正台灣中選會的「錯誤決定」。

根據台灣中選會的說明，辜寬敏所提「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」，於8月13日函請提案人限期補正，補正後認定仍不符合規定，決議予以駁回。另辜寬敏所提「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」，於8月14日函請提案限期補正，但逾期未補正，故決議予以駁回。