【斐濟酒會衝突】台總統府：中國大陸「戰狼外交」失敗且失序

台灣駐斐濟代表處10月8日舉行雙十節「國慶酒會」時，中國大陸方面駐斐濟大使館工作人員前往拍照，欲入場受阻，此後和台灣駐處人員發生肢體衝突。大陸和台灣方面互相指責是對方人員挑起爭端。 台灣總統府於10月20日表示，台灣駐外館處歷年都有舉辦「中華民國國慶酒會」，「中國無權干涉，這次暴力行為，證明中國的戰狼外交，不只失敗，而且失序」。

台灣總統府發言人張惇涵指，台灣除了表達最強烈的譴責跟抗議之外，也支持台灣外交部所採取的一切必要行為。

中國大陸外交人員毆打台灣駐斐濟辦事處人員，台灣總統府發言人張惇涵更指，台灣除了表達最強烈的譴責跟抗議之外，也支持台灣外交部所採取的一切必要行為。（總統府）

張惇涵說，在事發之後，駐外館處第一時間就有回報相關事件的狀況，台灣駐館也向斐濟外交部、警政署提交人證、物證，同時做了很多「外交處置的必要工作」，而外交處置作為有很多種，「不是敲鑼打鼓的」。

他說，蔡英文也認為，這樣的暴力行為是不容姑息的，所以會支持台灣外交部所採取的一切必要措施跟手段，希望堅定台灣的立場，讓世界看見「中國戰狼外交」的本質，同時維護台灣外交人員的相關權益，以及「國家利益」。

張惇涵表示，台灣外交部已完成提吿前的所有準備，後續進一步的處置，台灣外交部會適時說明，至於斐濟政府也將相關事件定義為「外交事件」，由斐濟外交部積極涉入。

對於斐濟酒會衝突事件，台灣行政院長蘇貞昌早前稱，「中國駐外人員耍流氓、打人，非常不應該」，台灣嚴厲譴責。因為中國大陸跟斐濟有外交關係，外交人員有豁免權。對此，蘇貞昌說，斐濟警方難辦案，但台灣也要把相關證據訴諸國際，台灣跟斐濟要維持關係，和斐濟又沒有正式的外交關係，所以駐外人員每年都很辛苦辦理「國慶酒會」，出事情後又用盡一切方法，希望爭取合理的處理，卻又不能敲鑼打鼓，希望台灣民眾都能體諒。