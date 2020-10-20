斐濟酒會衝突｜台媒稱大陸撤告　台當局：斐濟將派員協助後續活動

台灣駐斐濟代表處本月初舉行「雙十」酒會期間，與中國大陸駐當地大使館人員發生肢體衝突，台陸雙方互相指責是對方人員挑起爭端。 據台媒報道，經過斐濟外交部的介入斡旋後，在台灣方面提出控告前，大陸方面已經撤告，事件暫告一段落。 另台灣外交部在周二（20日）表示，斐濟政府承諾將派員協助代表處後續的公開活動，避免再度發生滋擾。

台灣駐斐濟代表處於10月8日舉行「雙十」酒會。（台灣駐斐濟代表處圖片）

據此前報道，當時有兩名大陸人員闖入會場，拍攝對活動流程及與會人員，經勸導後仍不願離去。台灣方面稱，大陸人員隨後出手傷人，毆打要求離開的代表處成員，後者受傷要送院。台灣外交部稱，已第一時間慰問傷者，並請代表處立即向斐濟外交部及警政署提相關人證、物證，以利釐清事實。此外，台灣已向斐濟外交部表達對中國大陸大使館最嚴正抗議。

不過中國大陸大使館在聲明中就批評有關說法與事實完全不符，反指是台灣人員出手在先，「對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損」。聲明指，已要求斐濟警方徹查及依法追究台灣人員的責任。

中國大陸駐斐濟大使館人員與台灣駐斐濟代表處人員發生肢體衝突，引發關注。（Asia Pacific Report）

台灣外交部在周二下午發出最新補充說明，指代表處已正式向斐濟警政署備案，完成提告前必要程序，雖然目前尚未提告，但強調若大陸繼續有任何對台灣不利舉措，台灣絕不妥協、追究到底。說明並提到，尊重斐濟外交部公正處理事件，確保代表處的權益。

（綜合報道）